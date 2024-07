Práce na moste v Radoli obmedzili dopravu

Radoľa 5. júla (TASR) - Rekonštrukčné práce obmedzili dopravu na mostnom objekte na ceste I/11 v Radoli v okrese Kysucké Nové Mesto. Opravu budú realizovať stavebníci do nedele (7. 7.). Upozornila na to v piatok na sociálnej sieti žilinská krajská polícia.



Vodičom osobných motorových vozidiel odporučili policajti použiť v smere od Žiliny obchádzku cez most Vranie a v smere od Čadce cez Kysucké Nové Mesto.



Premávku v úseku riadi cestná svetelná signalizácia. "Polícia situáciu monitoruje a v prípade potreby bude riadiť premávku. V tejto súvislosti žiada účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť v tomto úseku, trpezlivosť, ohľaduplnosť, dôsledné rešpektovanie dopravného značenia a pokynov polície," dodali policajti.