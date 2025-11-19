< sekcia Regióny
Práce na moste v Seredi ponad železnicu pokračujú podľa harmonogramu
Koncom roka je naplánovaná výstavba podpornej konštrukcie mosta a niekedy v marci 2026 by malo dôjsť k zabetónovaniu nosnej konštrukcie.
Autor TASR
Sereď 19. novembra (TASR) - Stavebné práce na cestnom moste ponad železnicu v Seredi (okres Galanta) pokračujú podľa harmonogramu. Do prevádzky by mal byť odovzdaný v závere júna 2026. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Norbert Polievka.
Poukázal na to, že starý most na ceste prvej triedy sa zhotoviteľovi podarilo zbúrať v priebehu piatich dní. „Nebolo to jednoduché, bolo potrebné skoordinovať zhotoviteľa so Železnicami Slovenskej republiky, vybudovať tzv. nulové pole, keďže elektrifikácia trate by neumožnila ani postaviť dočasnú lávku pre chodcov a cyklistov,“ podčiarkol.
Primátor Serede Ondrej Kurbel vyzdvihol spoluprácu so zhotoviteľom, spoločnosťou Doprastav. „Komunikácia so spoločnosťou prebieha na pomerne intenzívnej báze,“ povedal. Verí, že plánovaný termín odovzdania bude dodržaný.
Najväčšou výzvou pre zhotoviteľa bolo zbúranie starého mosta. „Podarilo sa to v stanovených termínoch a časoch, čím sa nám uvoľnil priestor na realizáciu nového mosta. Aktuálne prebiehajú dokončovacie práce na špeciálnom zakladaní, betónovanie spodnej stavby mosta, ktorú plánujeme zrealizovať do konca tohto roka,“ priblížil riaditeľ bratislavského závodu spoločnosti Doprastav František Očkaják.
Koncom roka je naplánovaná výstavba podpornej konštrukcie mosta a niekedy v marci 2026 by malo dôjsť k zabetónovaniu nosnej konštrukcie. „Toto sú hlavné výzvy, aby sme zabezpečili splnenie termínu v rámci zmluvy,“ uzavrel.
SSC odovzdala stavenisko zhotoviteľovi na začiatku júna 2025. Práce v hodnote takmer ôsmich miliónov eur s DPH by mali trvať približne jeden rok. Od roku 2019 bola na moste obmedzená premávka nákladných áut a autobusov. Neskôr ho pre automobilovú dopravu kompletne uzavreli. Peší a cyklisti majú k dispozícii dočasnú lávku.
