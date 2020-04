Práce na moste v Strážskom idú podľa plánu, nový bude širší

Strážske 28. apríla (TASR) - Práce na výstavbe nového mosta M158 nad riekou Laborec z mesta Strážske (okres Michalovce) do mestskej časti Krivošťany idú podľa harmonogramu, cestná stavba by mala byť ukončená do konca roka. Informoval o tom predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v utorok počas kontrolného dňa.



"Dnes sa osádzajú nosníky, do zajtra by mali byť osadené všetky nosníky na tej jednej časti, kde sa potom presunie dočasné premostenie," povedal s tým, že prejazd osobných automobilov a malých autobusov bude po mostnom provizóriu možný opäť vo štvrtok 30. apríla. Peší môžu most podľa inštrukcií pracovníkov stavby využívať nepretržite. Ako tiež doplnil, nový most bude o 20 centimetrov širší než pôvodný.



Čo sa týka plánovaných rekonštrukcií ďalších piatich mostov v rámci KSK, pri ktorých mimoriadne kontroly vyvolané pádom jedného z nosníkov mosta v Strážskom preukázali veľmi zlý stav, Trnka nevylúčil, že sa presunú na ďalší rok. "Zatiaľ nie je rozhodnuté, ako s tými ďalšími mostmi. Tým hlavným dôvodom sú financie," vysvetlil s tým, že aktuálny rozdiel medzi plánovaným rozpočtom kraja a pravdepodobnou skutočnosťou spôsobenou dôsledkami šírenia nového koronavírusu predstavuje 53 miliónov eur. Ich výpadok zasiahne "pravdepodobne každú jednu oblasť, ktorú vyšší územný celok pokrýva". Ako konkrétne, bude podľa Trnkových slov zrejmé počas mája. Ako doplnil, proces projektových dokumentácií k rekonštrukciám mostov sa realizuje podľa plánu.



Ide o most cez potok Čečanka za obcou Mokrance, most cez záchytný kanál pred obcou Záhor, most cez nápustný kanál do Zemplínskej šíravy, most cez poľný kanál pred obcou Topoľany a most cez miestny potok v meste Sečovce.