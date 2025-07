NDS: Práce na napájaní vetiev pri Košiciach sú ukončené

Košice 18. júla (TASR) - Práce na napájaní vetiev pri Košiciach sú ukončené, úsek R4 je opäť prejazdný. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) s tým, že výstavba obchvatu Košíc vstupuje do svojej záverečnej fázy. Dodala, že celý projekt R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek napreduje podľa plánu a motoristom bude plne k dispozícii ešte tento rok.



V rámci výstavby obchvatu Košíc, ktorý má výrazne odbremeniť dopravu v regióne, sa počas uplynulého víkendu začali práce na jeho napojení na rýchlostnú cestu R4. V tejto súvislosti bolo nevyhnutné úplne uzatvoriť pravý jazdný pás R4 pri križovatke Kechnec (smer Milhosť - Košice). V súčasnosti sú už práce v tomto úseku ukončené a premávka je opäť plne obnovená.



„Snažíme sa koordinovať všetky aktivity tak, aby čo najmenej zasiahli do každodenného života motoristov. Aj v tomto prípade sa vďaka dobrej príprave a priaznivým podmienkam podarilo práce ukončiť skôr, ako bolo plánované,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.



Obchvat Košíc podľa NDS už dnes prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v okolí metropoly východu. V posledných mesiacoch boli do užívania odovzdané viaceré objekty - most nad budúcou R2 medzi obcou Krásna a Nižnou Hutkou, mosty medzi Košicami a obcou Kokšov-Bakša či Košickou Poliankou.