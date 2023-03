Práce na nástupišti na košickej stanici ukončili

Košice 24. marca (TASR) - Práce na nástupišti číslo 2 na košickej železničnej stanici ukončili. TASR o tom informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč s tým, že modernizácia stanice pokračuje. Aktuálne začínajú pracovať na nástupišti číslo 3. Hotové by malo byť v novembri.



Rekonštrukcia nástupišťa č. 2 podľa neho priniesla kvalitnejší a komfortnejší zážitok z cestovania v modernom prostredí, ktoré spĺňa štandardy 21. storočia. "Manažér železničnej infraštruktúry, Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), ktorý má na starosti rekonštrukciu stanice, dodal nástupišťu moderný vzhľad s prvkami pre zdravotne znevýhodnených cestujúcich, ako napríklad dlažbu pre nevidiacich so špeciálne upravenými výstupkami. Zároveň kompletné sprístupnenie druhého nástupišťa uľahčilo cestujúcim od začiatku rekonštrukcie prestup z vlaku do vlaku," uviedol Kováč.



Rekonštrukčné práce na košickej stanici začali v septembri 2021. Ich ukončením sa majú zlepšiť podmienky aj pre imobilných cestujúcich či cestujúcich s väčšími batožinami, a to sprístupnením výťahov, ktoré budú viesť na nástupištia číslo 2 a 3.