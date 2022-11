Práce na novej expozícii kniežacej hrobky v Poprade ukončili

Poprad 10. novembra (TASR) - Realizačné práce na novej expozícii "Knieža z Popradu a jeho hrobka" v Podtatranskom múzeu sú úspešne ukončené. Sprístupniť by ju mali verejnosti do niekoľkých týždňov. Uviedla to hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová s tým, že na nedávnom kontrolnom dni spolu so zhotoviteľom zhodnotili stav všetkých plánovaných i realizovaných prác, dohodli sa na odstránení zistených nedostatkov, skúšobnej prevádzke i predpokladanom termíne otvorenia expozície.



"Aktuálne sa v múzeu v súvislosti s expozíciou vykonávajú menšie úpravy merania klimatických podmienok vo vitrínach s originálmi, doplnenia a nastavenia svetelného režimu v priestoroch expozície či doladenie systémov monitorovania a zabezpečovacích prvkov. Vzhľadom na to, že ide o prezentáciu významných historických artefaktov z konca štvrtého storočia, odborníci kladú veľký dôraz na precíznosť každého detailu a inštaláciu samotných exponátov," objasnila Jeleňová.



Pred sprístupnením expozície pre verejnosť je preto nevyhnutné otestovať výkon a funkčnosť všetkých technických zariadení, akými sú klimatizácia, multimediálne a premietacie zariadenia i ovládacie prvky prehliadky expozície. Pôjde o režim skúšobnej prevádzky bez prítomnosti návštevníkov, ktorej trvanie je možné odhadnúť do konca tohto roka, maximálne začiatku budúceho roka. "Následne predpokladáme, že expozícia bude verejnosti prístupná v priebehu januára," dodala hovorkyňa. PSK spolu s múzeom podľa nej veria, že nová expozícia prispeje k zvýšeniu prestíže tejto kultúrnej inštitúcie i záujmu verejnosti o najstaršiu históriu podtatranského regiónu.



Na realizáciu expozície poskytol finančné prostriedky vo výške viac ako 574.000 eur PSK ako zriaďovateľ múzea. Jeho riaditeľka Magdaléna Bekessová uviedla, že okrem iného sa v nej bude nachádzať vnútorná komora – sarkofág, lôžko zomrelého, stôl, hracia doska, stolček či máry, teda nosidlá, na ktorých zomrelého priniesli do hrobu. "Ďalšie predmety ako hlinené nádoby, nástroje vykrádačov, strieborné šidlo, časť zrkadielka, ďalšie toaletné potreby, ale tiež mosadzné vedro, závesok zo zlatej mince rímskeho cisára Valensa z roku 375 nášho letopočtu budú taktiež súčasťou novej expozície," konkretizovala. Viac ako 1600 rokov starú hrobku zakonzervovanú vodou objavili pod Tatrami zhruba pred 16 rokmi.