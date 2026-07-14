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Práce na novom zbernom dvore v Smoleniciach napredujú
Dokončené boli okrem iného aj základy pod garáže a sklad, prípojky a napojenia, požiarna nádrž, predpríprava na bezpečnostné kamery a verejné osvetlenie.
Autor TASR
Smolenice 14. júla (TASR) - Stavebné práce na novom zbernom dvore v Smoleniciach v okrese Trnava napredujú. Dokončené boli všetky zemné práce. Jeho tvorenie je naplánované na štvrtý kvartál tohto roka, informovala obec.
Dokončené boli okrem iného aj základy pod garáže a sklad, prípojky a napojenia, požiarna nádrž, predpríprava na bezpečnostné kamery a verejné osvetlenie.
Slávnostné odovzdanie staveniska zástupcom zhotoviteľa, stavebnej firmy CS, sa uskutočnilo 4. mája. Výška nenávratného finančného príspevku po verejnom obstarávaní dosiahla 538.000 eur, spolufinancovanie je na úrovni 47.000 eur.
Zberný dvor má slúžiť ako miesto pre triedený, biologicky rozložiteľný či drobný stavebný odpad a na dočasné uskladnenie odpadu. Súčasťou projektu je aj obstaranie traktora, mostovej váhy, skladu a sanitárneho kontajnera.
Dokončené boli okrem iného aj základy pod garáže a sklad, prípojky a napojenia, požiarna nádrž, predpríprava na bezpečnostné kamery a verejné osvetlenie.
Slávnostné odovzdanie staveniska zástupcom zhotoviteľa, stavebnej firmy CS, sa uskutočnilo 4. mája. Výška nenávratného finančného príspevku po verejnom obstarávaní dosiahla 538.000 eur, spolufinancovanie je na úrovni 47.000 eur.
Zberný dvor má slúžiť ako miesto pre triedený, biologicky rozložiteľný či drobný stavebný odpad a na dočasné uskladnenie odpadu. Súčasťou projektu je aj obstaranie traktora, mostovej váhy, skladu a sanitárneho kontajnera.