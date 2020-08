Práce na obnove dominanty Žarnovice budú pokračovať

Žarnovica 11. augusta (TASR) - Práce na obnove dominanty Žarnovice, ktorou je takzvaný Horný kaštieľ, budú v najbližších mesiacoch pokračovať. Mestu sa podarilo získať dotáciu vo výške 43.500 eur z ministerstva kultúry, ktorú použije na obnovu časti oporného múru a vonkajších rozvodov infraštruktúry.



Projektový manažér mesta Pavel Havran priblížil, že projekt by sa mal zrealizovať do konca tohto roka. Finančne participovať na ňom bude aj samotné mesto, a to najmenej vo výške päť percent, čo je minimálne 5688 eur. Aktuálne podľa Havrana prebieha verejné obstarávanie. Cenové ponuky na stavebné práce môžu záujemcovia predkladať do 17. augusta, samotné práce by mali byť ukončené do konca novembra.



"Vzhľadom na to, že mestu bola schválená len časť požadovanej dotácie, bude z poskytnutej dotácie obnovená časť oporného múru a vonkajšie rozvody infraštruktúry. Na obnovu vonkajších spevnených plôch, terénnych úprav a interiéru kaštieľa bude mesto naďalej hľadať zdroje, či už prostredníctvom dotácií ministerstva kultúry, Banskobystrického samosprávneho kraja alebo ďalších aktuálnych možností," podotkol Havran.



Dominanta mesta má zrekonštruovanú fasádu, opravenú strechu, vybudovaný bleskozvod, žľaby, odvedenú dažďovú vodu od objektu, vymenené okná a zrealizované zabezpečovacie práce, ktoré boli nevyhnutné na odstránenie havarijného stavu. Na opravu jeho interiéru sa samospráva dlhodobo snaží získať externé zdroje. Havran podotkol, že vlani žiadalo mesto aj o dotáciu z takzvaných Nórskych fondov, avšak žiadosť o projekt bola odporúčaná správcovi programu na podporu v rámci rezervného zoznamu na 13. mieste.