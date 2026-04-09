Práce na obnove fasády Kostola sv. Kataríny v Kremnici pokračujú
Stavebné práce sú podľa NBS zamerané na navrátenie fasády kostola do podoby, akú koncom 19. storočia navrhol Ferenc Storno.
Autor TASR
Kremnica 9. apríla (TASR) - Od konca marca pokračujú po zimnej prestávke v areáli Mestského hradu v Kremnici práce na obnove fasády Kostola sv. Kataríny. Národná banka Slovenska (NBS) informovala, že priaznivé počasie umožňuje pokračovať v exteriérových úpravách, ktoré sú kľúčové pre obnovu jeho historickej podoby.
Stavebné práce sú podľa NBS zamerané na navrátenie fasády kostola do podoby, akú koncom 19. storočia navrhol Ferenc Storno. Celková obnova vzhľadu kostola je plánovaná do júna 2027. NBS priblížila, že zimné mesiace odborníci využili na precízne dopracovanie detailov, ako je napríklad profilácia soklov. Zároveň sa pripravovali podklady na podrobný výskum krovu, ktorý je jedným z najvzácnejších prvkov stavby.
„V roku 2026 budú pokračovať práce na kvadrovaní fasády, no obnovy sa dočkajú aj ďalšie dôležité architektonické prvky,“ uviedol správca pamiatky s tým, že reštaurátori sa zamerajú najmä na reprofiláciu ostení gotických okien, na reštaurovanie kamenných gotických článkov v okenných otvoroch aj na fasáde kostola a tiež na obnovu kovových prvkov, ktoré dotvárajú historický charakter stavby.
