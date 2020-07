Práce na obnove hradu Čičva pokračujú piatym rokom

Sedliská 23. júla (TASR) – Práce na obnove zrúcaniny hradu Čičva nad obcou Sedliská v okrese Vranov nad Topľou pokračujú aj tento rok. Ako sa pre TASR vyjadril Ľuboš Hutka zo združenia Pro Futuro hradu Čičva, ktoré sa o národnú kultúrnu pamiatku stará už piatym rokom, v aktuálnej sezóne začali aj s obnovou predhradia.



"Na hrade Čičva v roku 2020 pokračujeme v obnove hradného paláca, konkrétne ide o východnú delovú baštu, kde tento rok chceme dobudovať južný obranný múr a pokračujeme v prácach pri obnovení hradnej kaplnky, ktorá sa nachádza v útočištnej veži," priblížil s tým, že útočištná veža je jednou z najstarších častí hradu. Podľa informácií zverejnených na stránke pamiatkového úradu, siaha jeho história do 13. storočia, keď ho postavili ako strážnu pevnosť. Tento rok tiež na hrade obnovujú východný a západný múr predhradia, v ktorých by chceli zrekonštruovať najmä strieľne.



Aj aktuálnu sezónu sa práce na zrúcanine realizujú vďaka štátnym projektom. "Tohto roku tu máme 20 nezamestnaných cez národný projekt Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva. Najväčšia finančná podpora, ktorú máme na túto sezónu, pochádza z ministerstva kultúry cez program Obnovme si svoj dom," objasnil Hutka.



Ako vyplýva z jeho ďalších slov, aj na hrade Čičva zaznamenávajú od začiatku letných prázdnin vysoký nárast počtu návštevníkov. Denne ho navštívi približne 100 až 150 turistov. Okrem takzvanej kyslíkovej dráhy, na ktorej si môžu svoje telo v lesnom prostredí rozhýbať nielen deti, atmosféry hradnej zrúcaniny a výhľadu na široké okolie ponúka hrad pre tých, ktorí dobrovoľnou sumou prispejú do zbierky na obnovu hradu i spomienkové magnety.