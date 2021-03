Práce na obnove krajskej knižnice vo Zvolene sú ukončené

Zvolen 3. marca (TASR) – Obnova Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene je ukončená, v súčasnosti však ešte toto miesto zariaďujú. „Dopĺňajú sa aj knihy, aby mohol byť priestor sprístupnený širokej verejnosti, samozrejme, podľa aktuálne platných pandemických obmedzení,“ uviedla pre TASR Lenka Štepáneková, hovorkyňa Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý knižnicu zriaďuje.



Ako dodala, práce na obnove študovne a čitárne knižnice boli ukončené do konca minulého roka. „Pri ich prevzatí sa však vyskytli chyby, ako napríklad poškriabané sklené výplne zábradlia. Na základe uvedených skutočností bola stavebná firma požiadaná o odstránenie nedorobkov do konca januára tohto roka. V stanovenom termíne boli aj odstránené,“ spomenula.



Zámerom rekonštrukcie bolo skvalitniť priestor študovne a čitárne a zabezpečiť jej viacfunkčné využitie. Celkový vzhľad tohto priestoru, v ktorom trávia návštevníci väčšinu času, sa tak zmenil. Nové sú elektroinštalácia, schody, pavlač a vstupné a prechodové dvere. Po rekonštrukcii môžu ľudia využívať aj nový nábytok. „Stavebné práce postupovali priebežne a rovnako aj vyhotovenie dizajnového nábytku na mieru," doplnila hovorkyňa. Obnova knižnice stála 300.000 eur a hradia ju z rozpočtu kraja.



Pre epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu platí v súčasnosti v knižnici prísnejší režim. Od 15. februára je otvorená v obmedzenom režime, informuje o tom jej oficiálna webstránka. Čitatelia a návštevníci sa pri vstupe do budovy preukážu relevantným dokladom o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19, nie starším ako sedem dní, alebo výnimkou vyhlášky. Na vrátenie kníh môžu ľudia využiť bibliobox pred budovou knižnice. „Vrátené knihy do biblioboxu sú v 24-hodinovej karanténe. Z čitateľského konta budú odpísané tretí deň po vrátení," uvádza knižnica s tým, že upomienky sú pozastavené a výpožičná doba všetkých kníh je posunutá do 8. marca. Ako tiež pripomína, záujemcovia si môžu požičať e-knihy v online katalógu.



Pre nový koronavírus v knižnici už dlhší čas neorganizujú kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia. Ľudia však môžu aktivity tohto zariadenia sledovať prostredníctvom sociálnych sietí.