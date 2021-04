Práce na obnove letného kúpaliska sa blížia ku koncu

Hriňová 8. apríla (TASR) – Práce na obnove bývalého hriňovského kúpaliska sa blížia ku koncu. Pre TASR to uviedol primátor mesta Hriňová Stanislav Horník. „Pre nízke teploty, ktoré bránili v dokončení niektorých technologických postupov, dodávateľ v súčasnosti ukončuje posledné práce. Sú to brodítka, dlažba v šatniach a sprchách a náter drevených konštrukcií,“ dodal.



Ako ďalej spomenul, v týchto dňoch budú vo vynovenom objekte funkčné skúšky technológie. „Nasledovať budú posledné terénne úpravy a vypratanie staveniska. Dolaďujú sa procesy k odovzdávaniu stavby,“ zdôraznil. „Verím, že epidemická situácia umožní od 15. júna otváranie kúpalísk a po 22 rokoch budeme môcť obnovené rekreačné a športové zariadenie odovzdať Hriňovčanom do užívania,“ podotkol.



Projekt spočíva v prestavbe pôvodného plaveckého bazéna a vo vybudovaní troch menších bazénov do pôvodného telesa. Vybudované sú plavecký 25-metrový bazén, relaxačný a detský bazén. Chýbať nebudú vodné atrakcie. Bazény prerábali vrátane technológie so strojovňou a kolektorom. „Okrem toho mesto vyhodnocuje návrh architektonických úprav. Pustilo sa do výmeny oplotenia areálu a aktuálne pripravuje výstavbu ihriska na plážový volejbal. Nasledovať bude aj úprava záchytných plôch,“ informoval Horník s tým, že kapacitu kúpaliska projektovali na 636 ľudí. „Je určená ako štvornásobok kapacity vodnej plochy bazénov," doplnil.



Rozhodnutím mestského zastupiteľstva budú nové športové a rekreačné zariadenie prevádzkovať prostredníctvom novozaloženej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová. „Aktuálne je výberové konanie na riaditeľa, ktorý bude mať okrem iného náročnú úlohu rozbehnúť prevádzku letného kúpaliska,“ poznamenal primátor.



Podľa neho celková cena za stavbu dosiahne 747.882 eur vrátane DPH. Na financovanie prestavby kúpaliska mesto využíva zdroje z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a investičný úver. Časť nákladov na výstavbu športovísk v areáli kúpaliska chce samospráva financovať zo zdrojov programu rozvoja vidieka.



S prestavbou kúpaliska začalo mesto v auguste v roku 2018. Cieľom stavebných prác bola rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý posledných 22 rokov chátral. Od ukončenia prevádzky v roku 1999 už kúpalisko neotvorili.