Práce na obnove malého mosta v Banskej Bystrici finišujú

Banská Bystrica 30. októbra (TASR) - Práce na rekonštrukcii malého mosta na Mládežníckej ulici na banskobystrickom sídlisku Fončorda finišujú. S jeho obnovou začalo mesto v júni. Minulý týždeň už položili asfalt, zostáva ešte doplniť verejné osvetlenie, zábradlia a dopravné značky. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Ján Nosko s tým, že zhotoviteľ má podľa zmluvy ukončiť práce v závere novembra, ale pravdepodobne to stihne o čosi skôr.



Malý alebo spodný most nad potokom Udurná v smere na križovatku s Poľnou ulicou bol už dlhodobo v havarijnom stave. S cieľom zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky bolo potrebné vybudovať nový, ktorý vyhovuje požiadavkám STN. Oprava sa realizuje z finančných prostriedkov mesta vo výške zhruba 486.000 eur s DPH.



"Patríme k mestám, ktoré dlhodobo podnikajú potrebné kroky k obnove zanedbaných mostov. Som presvedčený, že po realizácii tohto projektu zvýšime nielen bezpečnosť v danej lokalite, ale i komfort všetkých účastníkov cestnej premávky. Verím, že už budúci rok sa budeme môcť pustiť aj do rekonštrukcie hlavného mosta na Mládežníckej ulici," konštatoval Nosko.



Samospráva sa v roku 2020 pustila do diagnostiky dvoch mostov na Mládežníckej ulici a na základe odporúčaní statikov podnikla potrebné kroky. Došlo k obmedzeniu dopravy, aby mosty odľahčili od náporu automobilov, kým nedôjde k ich rekonštrukcii. Mesto začalo s obnovou menšieho mosta, keďže práve ten bude slúžiť ako obchádzková trasa počas rekonštrukcie hlavného. Súčasťou má byť okrem samotnej obnovy aj preložka verejného osvetlenia či úprava miestnej komunikácie.