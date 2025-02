Práce na obnove prítoku do mestského parku v Lučenci pokračujú

Lučenec 11. februára (TASR) - Práce na obnove približne 1,5 kilometra (km) dlhého prítoku vody do mestského parku v Lučenci pokračujú. Po vynútenej prestávke v ostatných mesiacoch samospráva pristúpila k finálnej etape prác, verejnosť žiada o obozretnosť a využívanie obchádzkových trás. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Vynútenú prestávku v prácach na obnove prítoku do lučeneckého mestského parku spôsobil nedostatok vody v Tuhárskom potoku v jesennom období a následné zimné mesiace. V rámci projektu bola už vykonaná oprava privádzacieho systému a jeho súčastí, ako napríklad zemného potrubia, šácht či vyrovnávacej nádrže. V súčasnosti sa realizuje oprava otvorených rigolov v poslednom úseku.



"Pri napúšťaní otvorených rigolov pracujeme na odstraňovaní priesakov. Na to, aby sme vedeli, kde sa priesaky nachádzajú, je potrebné do rigolov pustiť vodu. V najbližších dňoch bude do mestského parku dovezený ďalší materiál, ktorý je využívaný na opravu rigolov," priblížila samospráva. V súvislosti s prácami mesto verejnosť žiada o obozretnosť, využívanie obchádzkových trás a trpezlivosť.



Približne 1,5 km dlhý privádzací systém vody do mestského parku v Lučenci sa začína v lokalite takzvaného Parného mlyna. Ďalej vedie cez Tuhársky potok, popod zimný štadión a vyúsťuje do otvorených privádzacích rigolov priamo v parku. Systém zásobuje vodou tamojšiu zeleň i umelé jazierko.



Mestský park v Lučenci bol založený v roku 1884, má rozlohu 17 hektárov a nachádza sa v ňom približne 4500 stromov. V regióne Novohrad patrí k najväčším a najstarším parkom. Jeho súčasťou je náučný chodník s informačnými tabuľami, detské ihrisko, schodisko s prístupom do vody na mieste niekdajšieho prírodného kúpaliska, workoutové ihrisko, inline dráha, reštaurácia či minizoo.