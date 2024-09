Práce na obnove škôlky na Námestí SNP v Detve pokračujú podľa plánu

Detva 19. septembra (TASR) - Stavebné práce na rekonštrukcii a rozšírení kapacít Materskej školy na Námestí SNP v Detve pokračujú podľa plánu a časového harmonogramu stavby. TASR o tom informoval primátor mesta Branislav Baran.



Dodal, že počasie v lete pracovníkom prialo a dalo sa celé toto obdobie pracovať. Stavba je podľa neho zakrytá a v súčasnosti robia hydroizolačné vrstvy na streche. Keď ich ukončia, založia okná. Vnútri tak budú môcť byť všetky stavebné procesy, ktoré si vyžadujú sucho a teplo. Následne budú interiér vykurovať, prioritou mesta však je, aby bola dokončená strecha.



Primátor spomenul, že vnútri škôlky sú vybudované priečky. Niektoré práce sú tak aj v interiéri, týka sa to napríklad vodoinštalácie. Zdôraznil, že to však robia priebežne, ako to dovolí priestorové využitie. "V septembri budúceho roka by mali byť deti v novej škôlke," povedal. Pre overenie stavu a postupu stavebných prác na stavbe organizujú kontrolné dni s účasťou predstaviteľov mesta Detva i mestských poslancov. Najbližší bude koncom septembra.



Stavenisko mesto stavbárom odovzdalo začiatkom februára tohto roka. Podľa hovorcu Detvy Milana Suju zbúrali prednú časť objektu z drevostavby až po základy. "Celkové náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy sú vo výške 1.727.641 eur," pripomína mesto. Deti zo škôlky počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov.



Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, súčasnú murovanú časť obnovia a bude mať nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.