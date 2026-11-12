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Práce na obnove športového areálu vo Zvolene pokračujú
V súčasnosti je preberacie konanie.
Autor TASR
Zvolen 12. novembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii a modernizácii športového areálu pri Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) vo Zvolene pokračujú. V súčasnosti je preberacie konanie. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý školu zriaďuje.
Spresnila, že zhotoviteľ má ešte niekoľko dní na odstránenie zistených chýb a nedostatkov. „Dokončené je všetko okrem zázemia areálu, ktorého jednotlivé časti je ešte potrebné zmontovať,“ objasnila. Po jeho dokončení podľa nej nasleduje kolaudačné konanie a následne otvorenie areálu pre verejnosť. „Dovtedy prosíme návštevníkov, aby do športového areálu nevstupovali,“ zdôraznila.
Čierna v minulosti uviedla, že rozpočet na výstavbu areálu je 929.000 eur s DPH. Z toho príspevok z Fondu na podporu športu je 648.000 eur. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Maro.
Rekonštrukcia prinesie obnovený atletický ovál so štyrmi dráhami, sektor pre skok do diaľky a vrh guľou. V areáli vzniknú aj tri nové multifunkčné ihriská pre futbal, basketbal a hádzanú s možnosťou využitia aj na tenis a volejbal, ako aj ihrisko s 12 cvičebnými prvkami. Pribudnú aj mobiliár, kamerový systém, vybudujú osvetlenie i kontajnerové šatne, toalety a sprchy.
Riaditeľka GĽŠ vo Zvolene Ivetta Vidová konštatovala, že školský areál od roku 1988 zásadne neobnovili. Zároveň poznamenala, že už nespĺňal funkciu kvalitného a bezpečného ihriska. Doplnila, že celý proces prípravy projektu obnovy trval viac ako štyri roky.
Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.
Spresnila, že zhotoviteľ má ešte niekoľko dní na odstránenie zistených chýb a nedostatkov. „Dokončené je všetko okrem zázemia areálu, ktorého jednotlivé časti je ešte potrebné zmontovať,“ objasnila. Po jeho dokončení podľa nej nasleduje kolaudačné konanie a následne otvorenie areálu pre verejnosť. „Dovtedy prosíme návštevníkov, aby do športového areálu nevstupovali,“ zdôraznila.
Čierna v minulosti uviedla, že rozpočet na výstavbu areálu je 929.000 eur s DPH. Z toho príspevok z Fondu na podporu športu je 648.000 eur. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť Maro.
Rekonštrukcia prinesie obnovený atletický ovál so štyrmi dráhami, sektor pre skok do diaľky a vrh guľou. V areáli vzniknú aj tri nové multifunkčné ihriská pre futbal, basketbal a hádzanú s možnosťou využitia aj na tenis a volejbal, ako aj ihrisko s 12 cvičebnými prvkami. Pribudnú aj mobiliár, kamerový systém, vybudujú osvetlenie i kontajnerové šatne, toalety a sprchy.
Riaditeľka GĽŠ vo Zvolene Ivetta Vidová konštatovala, že školský areál od roku 1988 zásadne neobnovili. Zároveň poznamenala, že už nespĺňal funkciu kvalitného a bezpečného ihriska. Doplnila, že celý proces prípravy projektu obnovy trval viac ako štyri roky.
Cieľom obnovy športového areálu gymnázia má byť zlepšenie pohybovej aktivity žiakov, ale i zefektívnenie tréningových procesov športových klubov pôsobiacich vo Zvolene či umožnenie športového vyžitia pre verejnosť.