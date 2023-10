Práce na Štúrovej ulici v Nitre by mali byť hotové do konca mesiaca

Nitra 23. októbra (TASR) - Do konca tohto mesiaca by mali byť ukončené práce na obnove vnútrobloku na Štúrovej ulici v Nitre. Celkové náklady na rekonštrukciu boli vyčíslené na 177.767 eur. Mesto na obnovu vnútrobloku získalo z eurofondov viac ako 158.000 eur. V priebehu rekonštrukcie sa stal bytový objekt rozhodnutím Krajského pamiatkového ústavu národnou kultúrnou pamiatkou, čo zvýši konečnú cenu investície zhruba na 200.000 eur, informovala radnica.



O vytvorení oddychového priestoru so zeleňou, lavičkami a detským ihriskom na mieste dovtedajšieho parkoviska rozhodli samotní obyvatelia bytového domu. Tí si nechali aj vypracovať projektovú dokumentáciu, následne sa na mesto obrátili so žiadosťou o financovanie projektu. Počas prác bola v areáli odhalená stará studňa, okolo ktorej vznikne altánok, samotná studňa bude prekrytá oceľovou platňou.



Vo vnútrobloku budú opravené aj múriky okolo záhradiek, pribudnú štyri LED lampy, vysadených bude deväť javorov. Priestor doplní altánok, lavičky, detské ihrisko, stojany na bicykle a odpadkové koše, informoval magistrát.