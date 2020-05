Oprava žiarskej plavárne pokračuje, na leto pripravujú aj kúpalisko

Žiar nad Hronom 3. mája (TASR) - Práce na rekonštrukcii mestskej plavárne v Žiari nad Hronom pokračujú aj v týchto dňoch. Mestské Technické služby, ktoré obnovu športoviska realizujú, hľadajú firmu, ktorá jej dodá stavebné materiály potrebné k výmene výplňových konštrukcií. Podľa zverejnených súťažných podkladov je ich predpokladaná hodnota takmer 63.000 eur bez DPH.



Primátor Petel Antal na aprílovom rokovaní mestského zastupiteľstva informoval, že mesto vzhľadom na očakávané výpadky príjmov v mestskom rozpočte, súvisiacich s pandémiou nového koronavírusu, skrátilo výšku finančných prostriedkov vyčlenených tento rok na rekonštrukciu plavárne z 1,2 milióna eur na polovicu.



Práce na obnove plavárne tak pokračujú naďalej, no Antal zároveň uviedol, že pôvodne plánovaný termín jej opätovného otvorenia na konci tohto roka nestihnú.



Zatiaľ tiež nie je známe, či budú mať Žiarčania tento rok k dispozícii jej letnú variantu, a teda mestské kúpalisko. Antal však pred časom na sociálnej sieti informoval, že na základe už uvoľnenia opatrení vydal pokyn na prípravu kúpaliska na letnú sezónu.



"Ideme tak trochu do risku, keďže sa môže stať, že sa v prípade väčšieho počtu zistených prípadov vrátime o krok dozadu, avšak ak by sme až v mesiaci jún začali prípravné práce, kúpalisko by nebolo pripravené, a teda nemohlo by sa v lete prevádzkovať," uviedol Antal na svojom facebookovom profile.