Práce na obnove ZUŠ v Spišskej Novej Vsi by mali skončiť do konca roka

Spišská Nová Ves 4. júna (TASR) - Stavebné práce na komplexnej rekonštrukcii Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Spišskej Novej Vsi by mali hotové do konca roka. Hoci obnova už niekoľko týždňov prebieha, základný kameň stavby symbolicky poklepali aj za účasti ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) až v stredu. Viceprimátor mesta Dávid Demečko verí, že všetky termíny sa im podarí dodržať. Vysúťažená cena diela po verejnom obstarávaní je na úrovni 6,3 milióna eur.



„Prisľúbil som, že sa budeme snažiť nájsť maximálny objem zdrojov, ak sa ešte nejaké uvoľnia v rámci plánu obnovy. Budeme veľmi držať palce nielen pani riaditeľke, aby sa čo najskôr presťahovali späť, ale aj tomu, aby aj z dôvodu dodržania termínov všetko stihli,“ uviedol minister. Ide o projekt zníženia energetickej náročnosti verejných budov financovaný z plánu obnovy cez rezort dopravy.



Demečko upozornil, že ZUŠ je národnou kultúrnou pamiatkou a aj preto je rekonštrukcia zložitejšia. „Stavebné práce začali zhruba pred mesiacom a pol, napredujú v celkom dobrom tempe, zhotoviteľ sa snaží dennú kapacitu pracovníkov dávať na maximum. Dodržať všetky termíny nie je jednoduché, pretože pri rekonštrukcii takýchto národných kultúrnych pamiatok sa veľmi veľa vecí ukáže až po odkrytí niektorých detailov,“ uviedol Demečko. Podotkol, že ide o jednu z najväčších investícií, ktoré sa v meste realizujú. Mesto na projekt získalo dotáciu vo výške päť miliónov eur.



Predpokladaná úspora nákladov na prevádzku budovy je po rekonštrukcii na úrovni 60 percent. Ráta sa so stavebnou obnovou poškodených častí, výmenou strechy, obnovou sietí či rekonštrukciou suterénu. „Uľahčí sa nám proces vzdelávania, minimálne priestorovo, navýši sa počet tried v pivniciach a budeme mať aj bezbariérový prístup. Budova má 130 rokov, takže si už vyžadovala komplexnú rekonštrukciu,“ dodala riaditeľka školy Mariana Kacvinská. ZUŠ v súčasnosti navštevuje približne 1100 žiakov, aktuálne sa vzdelávajú v priestoroch detašovaného pracoviska Univerzity Konštantína Filozofa na Hviezdoslavovej ulici.



Minister tiež so zástupcami mesta rokoval o plánovanom diaľničnom privádzači z diaľnice D1. Predpokladá, že v prvom kvartáli budúceho roka by mohlo začať verejné obstarávanie a následne o rok je plánovaná aj samotná realizácia. „Verím, že aj mesto sa bude snažiť vplývať na to, aby sme čím skôr doplnili potrebnú dokumentáciu, aby sme vedeli vydať stavebné povolenie na tento privádzač. Je veľa vecí, ktoré nie sú úplne v našich rukách, avšak verím, že nebudem mať problém s verejným obstarávaním, ako je to v prípade D3. Alternatíva je len jedna, tá sa aj momentálne povoľuje a je to ten takzvaný kratší privádzač,“ dodal Ráž.