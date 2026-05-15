Práce na odstraňovaní havarovaného rušňa pokračujú

V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava sa vo štvrtok začalo s odstraňovaním rušňa, ktorý ostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate.

Autor TASR
Jablonov nad Turňou 15. mája (TASR) - V Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava v piatok pokračujú práce na odstraňovaní havarovaného rušňa. Ten zostal po zrážke dvoch rýchlikov z vlaňajšieho októbra v zráze niekoľko desiatok metrov pod úrovňou trate.

S prípravnými a organizačnými prácami, súvisiacimi s plánovaným vyťahovaním rušňa, sa začalo už vo štvrtok (14. 5.), práce v lokalite pokračujú aj v piatok. „V okolí sú aj policajti, ktorí dohliadajú na verejný poriadok a podľa potreby usmerňujú dopravu. Zabezpečujú tiež bezpečný príjazd a výjazd techniky, ktorá sa na prácach podieľa,“ uviedlo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.

K zrážke dvoch rýchlikov pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou došlo vlani 13. októbra. Nehoda sa stala na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Udalosť si vyžiadala 27 ťažko a 71 ľahko zranených osôb. Ešte v decembri bol z miesta nehody odstránený poškodený vozeň a palivová nádrž rušňa.

Podľa záverov vyšetrovania Ministerstva dopravy (MD) SR bolo príčinou nehody nerešpektovanie návesti „Stoj“ jedným z rýchlikov. Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) pred časom konštatoval, že rušňovodič mal zapnutý YouTube. Polícia zrážku vlakov naďalej vyšetruje.
