Práce na opravách chodníkov plánuje Detva ukončiť do 6. decembra

Detva 29. novembra (TASR) – Stavebné práce na opravách viacerých chodníkov v Detve plánuje samospráva ukončiť do 6. decembra. TASR to potvrdil hovorca mesta Milan Suja s tým, že naplánované sú tak, aby ich ukončili do šesťdesiatich kalendárnych dní od odovzdania staveniska.



Pripomenul, že v rámci nich pracovníci opravili chodník napríklad na Ulici Milana Rastislava Štefánika. Sú to aj úseky od Obrancov mieru po Štúrovu ulicu, od Štúrovej po Záhradnú ulicu a nový bude aj chodník pred budovou banky na začiatku mesta. "Sú to aj chodníky na Záhradnej ulici, pred hotelom Detva po Pioniersku a na Vimperskej ulici," spomenul s tým, že za opravy chodníkov mesto zaplatí 190.000 eur.



Ako dodal, súčasťou sú aj stavebné práce na rozšírení miestnej komunikácie a vybudovaní chodníka na Sládkovičovej ulici. "Toto stavenisko bolo odovzdané 20. októbra, práce by mali byť ukončené do 120 kalendárnych dní od jeho prevzatia," zdôraznil. Informoval, že obmedzenie premávky na tejto ulici nie je v pláne. Cena týchto prác je podľa Suju 49.000 eur.



Podotkol, že tento rok mesto pristúpilo aj k opravám viacerých miestnych komunikácií. Nový asfaltový povrch je napríklad na uliciach Andreja Hlinku, Štúrova a Záhradná. Súčasťou sú aj cesty na uliciach Vimperská, Novosady, Jilemnického a Cintorínska. Okrem toho to boli aj niektoré cesty v miestnych častiach Piešť, Stavanisko a Skliarovo. "Všetky práce sú už ukončené, mesto za ne zaplatí 860.000 eur," ukončil hovorca.