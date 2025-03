Práce na oprave Klopačky v B. Štiavnici sa neuskutočnia

Banská Štiavnica 12. marca (TASR) - Rekonštrukčné práce zamerané na odstránenie havarijného stavu Klopačky v Banskej Štiavnici sa na tento čas neuskutočnia. Spoločnosť DM Build Banská Bystrica, ktorá ich mala realizovať, odstúpila po vzájomnej dohode so Slovenským banským múzeum od zmluvy o odstránení havarijného stavu tejto národnej kultúrnej pamiatky. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv.



Hovorkyňa múzea Martina Kminiaková pre TASR uviedla, že odstúpenie od zmluvy sa uskutočnilo po vzájomnej dohode. "Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vydal záväzné stanovisko, v ktorom žiada dopracovanie projektovej dokumentácie a predpisuje pamiatkové výskumy," priblížila Kminiaková s tým, že tie musia predchádzať spracovaniu projektovej dokumentácie. Po ich spracovaní a odsúhlasení KPÚ bude podľa hovorkyne vyhlásené nové verejné obstarávanie na dodávateľa.



O chýbajúcej projektovej dokumentácii odsúhlasenej KPÚ ako o jednom z dôvodov odstúpenia od zmluvy hovorí aj konateľ spoločnosti Lukáš Mlynárik. "Jej absencia predstavovala zásadnú prekážku pre realizáciu diela v súlade s platnými právnymi a technickými požiadavkami. Bola len schválená prípravná dokumentácia, čo je nepostačujúce," uviedol Mlynárik pre TASR.



Svoj krok však spoločnosť odôvodnila viacerými bodmi. Konateľ spoločnosti poukázal aj na absenciu statického posudku, nevyjasnené otázky archeologického prieskumu či nevyžiadaný postup sanácie krovu v havarijnom stave. Konštatoval tiež, že chýba metodika sanácie drevomorkou napadnutého krovu a takisto stavebné povolenie.



"Na základe uvedených skutočností dospela naša spoločnosť k záveru, že realizácia predmetného diela nie je možná bez podstatných zmien v projektovej dokumentácii, doplnenia chýbajúcich podkladov a vyjasnenia kompetencií jednotlivých strán," dodal Mlynárik s tým, že pokračovanie za daných podmienok by viedlo k zásadným časovým a finančným komplikáciám, a preto pristúpila spoločnosť k odstúpeniu od zmluvy.



Podľa zverejnenej zmluvy a jej dodatkov mala spoločnosť DM Build Banská Bystrica realizovať rekonštrukčné práce zamerané na odstránenie havarijného stavu pamiatky. Práce v hodnote takmer 150.000 eur mali byť podľa dodatku hotové do konca mája tohto roka.