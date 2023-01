Práce na Pačanskom kopci ukončili, úsek zatiaľ nie je prejazdný

Košice 7. januára (TASR) - Všetky investičné akcie súvisiace s Pačanským kopcom sú ukončené a práce sú hotové. Pre TASR to uviedol hovorca Košického samosprávneho kraja (KSK) Michal Hudák. Úsek je zatiaľ neprejazdný.



"Momentálne stále čakáme na rozhodnutia príslušných orgánov v Rožňave a Spišskej Novej Vsi, ktoré musia schváliť trvalé dopravné značenie a udeliť súhlas s celoročným užívaním cesty, až následne na to môže byť predmetný úsek začlenený do operačného plánu zimnej údržby ciest (ZÚC), ktorý schvaľuje Ministerstvo dopravy SR," uviedol s tým, že úsek je dovtedy pre vodičov prejazdný zatiaľ iba mimo zimnej sezóny.



Správa ciest KSK zabezpečuje výkon zimnej údržby cesty II/549 v úseku Úhorná - Krásnohorské Podhradie formou skúšobnej prevádzky. Ako vysvetlil, účelom je získanie poznatkov a skúseností pred jeho začlenením do Operačného plánu ZÚC v ďalších obdobiach.



Výdavky na rekonštrukciu uvedeného úseku dosiahli v rámci troch investičných akcií celkovo takmer 2,9 milióna eur. Cestári upravili podložie a výmenou prešla aj vozovka v dĺžke 5,9 kilometra. Zrekonštruovali tiež priepusty a vybudovali nové odvodňovacie priekopy v dĺžke 4,9 kilometra. "Základným bezpečnostným opatrením bolo osadenie oceľových bezpečnostných zvodidiel o celkovej dĺžke takmer päť kilometrov. Taktiež bolo vybudovaných 14 výhybných plôch, na ktorých môžu vozidlá zastaviť pri prejazde oproti idúceho auta, keďže na niektorých úsekoch vozovka nie je prejazdná obojsmerne," doplnil Hudák.



Úsek na hranici okresov Gelnica a Rožňava bol podľa kraja roky vo veľmi zlom technickom stave. Pre rizikové miesta a ostré zákruty túto cestu v zime pravidelne uzatvárali. Po novom by mala byť cesta prevádzkovaná celoročne, a to pre osobné autá, dodávky do 3,5 tony a vozidlá s maximálnou dĺžkou sedem metrov.