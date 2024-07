Práce na premostení pri moste na Hradskej ulici v Bratislave pokračujú

Bratislava 24. júla (TASR) - Hlavné mesto pokračuje v prácach na dočasnom premostení neďaleko mosta na Hradskej ulici v bratislavskej Vrakuni. Pontóny sú už uložené na Malom Dunaji, čoskoro by malo byť osadené celé dočasné premostenie. Pokračuje tiež budovanie prístupovej komunikácie k nemu. Informuje o tom na sociálnej sieti. Dočasné premostenie je potrebné pre úplné uzatvorenie mosta Hradská, ktorý čaká nevyhnutná komplexná oprava.



V rámci prác boli napríklad osadené štetovnicové steny či položené pontóny na hladinu Malého Dunaja, kde boli následne ručne napájané. Vytvorené je tak súlodie v dvoch spojených radoch vedľa seba, na ktorých je možné pracovať na montovaní a neskôr osadení dočasného premostenia. "Takéto pontónové súlodie bežne využívajú vojaci. My ho používame, pretože ide o relatívne rýchle a výhodné dočasné riešenie," konštatuje magistrát.



Počas uplynulých týždňov sa začalo taktiež s vybudovaním prístupovej komunikácie k dočasnému premosteniu. Rovnako tak chodníka spájajúceho cyklotrasu popri Malom Dunaji s prístupovým chodníkom okolo staveniska a neskôr k obchádzkovej trase.



Hlavné mesto naďalej deklaruje, že tieto práce nijako neovplyvnia dopravu. K obmedzeniam príde až po uzatvorení mosta na Hradskej, kedy bude dočasné premostenie prístupné pre vozidlá mestskej hromadnej dopravy (MHD), záchranné zložky a chodcov. Pre autá však bude prejazd po dočasnom premostení zakázaný, využiť budú musieť niektorú z obchádzkových trás.



"Cyklisti môžu využiť dočasné premostenie na prechod, nie prejazd," podotýka magistrát s tým, že ak chcú Malý Dunaj prebicyklovať, odporúča im využiť obchádzkovú trasu vedúcu cez Modrý cyklomost.



Most na Hradskej je podľa hlavného mesta po viac než polstoročí používania v zlom stave a jeho komplexnej oprave sa nedalo vyhnúť. V posledných mesiacoch vykonalo mesto niekoľko krokov, aby most odľahčilo a zabezpečilo jeho bezpečné používanie do doby jeho opravy. Demontovalo drevené časti lávok pre peších a vytvorilo chodníky po bokoch mosta pre chodcov, následne bola z mosta vylúčená doprava nad 7,5 tony s výnimkou MHD.