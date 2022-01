Práce na projekte Active Zone budú pokračovať počas celého roka

Poprad 2. januára (TASR) – Stavebné práce na projekte Active Zone v Poprade budú pokračovať počas celého roka. Hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová pre TASR potvrdila, že v závere minulého roka sa pri športovom komplexe na hlavnej ceste smerom na Svit zrealizovali stavebné práce na priepuste, stykovej križovatke a príjazdovej komunikácii. „Okrem toho sa vykonávali zemné a stavebné práce na ostatných objektoch,“ doplnila.



PSK má svoje zastúpenie v monitorovacom výbore zloženom z odborníkov, takže kraj je priebežne o stavbe informovaný. Kraj zatiaľ stavbu financuje z vlastného rozpočtu. „Otvorené sú však ďalšie rokovania so Slovenským zväzom ľadového hokeja, ministerstvom financií a Úradom vlády SR o dotácii vo výške dva milióny eur. Tieto financie by mali byť použité na dostavbu hokejovej tréningovej haly pre budúcu hokejovú akadémiu,“ dodala Jeleňová.



Predpokladané náklady na dostavbu areálu sú na úrovni 12 miliónov eur. Kraj predpokladá, že viacúčelové centrum by mohli dokončiť približne o rok. „V areáli sa má nachádzať škola, internát, viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala, ktoré budú sídlom Strednej športovej školy v Poprade,“ vymenovala Jeleňová.



Športové gymnázium a školu s odborom športový manažment zriadil kraj pred viac ako dvoma rokmi a v súčasnosti sídli na Francisciho ulici. Kapacitne však už do budúcna priestory nebudú postačovať pre ďalšie triedy. Preto sa má vybudovať komplexný areál, kde sa budú môcť študenti vzdelávať a zároveň pripravovať po športovej stránke.



S projektom centra prišli ešte v roku 2013 dvaja bývalí popradskí hokejisti Radoslav Suchý a Ľuboš Bartečko. Pôvodne tam mal vyrásť športovo-oddychový areál s detským ihriskom, ktorý plánovali otvoriť v roku 2015. Pre problémy s financiami sa však nedokončil. Investičný zámer schválili prešovskí krajskí poslanci vo februári minulého roka.