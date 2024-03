Práce na prvej etape výstavby skateparku na Sídlisku KVP sú vo finále

Košice 17. marca (TASR) - Košická mestská časť (MČ) Sídlisko KVP finalizuje práce na prvej etape skateparku. Pre TASR to uviedol starosta Ladislav Lörinc. Pripomína, že stavba ešte nie je skolaudovaná. Verejnosť preto vzhľadom na bezpečnosť upozorňuje, že sa zatiaľ nemôže využívať.



"Všetky betonárske práce sú dokončené. Tým pádom je skatepark akoby hotový. Deti sa už nevedia dočkať a denne ich odtiaľ musíme vyháňať. Chceme upozorniť rodičov aj deti, aby ešte počkali," povedal. Stavbu je podľa neho potrebné najprv skolaudovať a až následne bude môcť byť sprístupnená. "Doteraz platí, že je to stavenisko, tým pádom je tam zákaz vstupu, aby nikto neohrozil svoju bezpečnosť," dodal s tým, že MČ teší enormný záujem o toto športovisko, ktorý evidujú už teraz. Odhaduje, že stavba by mohla byť skolaudovaná v máji.



Pripomenul, že projekt je rozdelený na tri etapy. Prvá stála okolo 300.000 eur. Z toho 190.000 eur tvorila dotácia z Košického samosprávneho kraja prostredníctvom programu Terra Incognita. Zvyšok hradila MČ. "Dúfame, že sa nám časť prostriedkov podarí refinancovať cez Fond na podporu športu (FNPŠ). Druhá a tretia etapa je závislá od financií, potrebujeme zhruba 300.000 eur navyše," uviedol Lörinc.



Mestské zastupiteľstvo vlani v júni požiadalo primátora Jaroslava Polačeka, aby v rozpočte na rok 2024 vyčlenil uvedenú sumu na spolufinancovanie tohto projektu v prípade, ak by MČ neuspela v získaní finančných prostriedkov z FNPŠ. Uznesenie však primátor nepodpísal. MČ tak opäť požiadala o financie z FNPŠ. Výsledok by mal byť známy na prelome mája.



"V prípade, že by sme dostali dodatočných 300.000 eur, tak dokončíme projekt všetkými troma etapami. Pustili by sme sa do toho hneď v máji. V prípade, že tieto financie nedostaneme, tak chceme otvoriť prvú etapu pre verejnosť, tak aby deti v lete mohli skatepark využívať a následne budeme čakať s pripraveným projektom na nejakú vhodnú výzvu alebo financovanie," vysvetlil.



Druhá a tretia etapa počíta s vybudovaním zázemia vrátane sociálnych zariadení, bufetu, workoutového a basketbalového ihriska či sadovými úpravami.