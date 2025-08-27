< sekcia Regióny
Práce na Rastislavovej ulici v Košiciach obmedzia dopravu
V rámci prvej etapy dôjde k úplnej uzávere 450 metrov dlhého úseku Rastislavovej ulice.
Autor TASR
Košice 27. augusta (TASR) - Vodičov v Košiciach čakajú v súvislosti s rekonštrukciou Rastislavovej ulice dopravné obmedzenia. Potrvajú od piatka (29. 8.) do 3. októbra. Upozorňuje na to košická krajská polícia na sociálnej sieti.
V rámci prvej etapy dôjde k úplnej uzávere 450 metrov dlhého úseku Rastislavovej ulice. Výjazdy zo Skladnej, Dúhovej, Tichej i Kopeckého na Rastislavovu budú uzavreté, respektíve bude platiť zákaz vjazdu. „V týchto uliciach bude platiť dočasná jednosmerná úprava a zákaz parkovania, aby zostala zachovaná priechodnosť,“ dodáva polícia.
Pripomína, že obchádzkové trasy povedenú cez ulice Rastislavova - Kukučínova - Mlynárska - Vojvodská - Južná trieda - Milosrdenstva - Rastislavova, a Rastislavova - Milosrdenstva - Rázusova - Kukučínova - Rastislavova.
Polícia vodičov žiada o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
