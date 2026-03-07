< sekcia Regióny
Práce na Rastislavovej ulici v Košiciach prinesú obmedzenia
Pripomína, že počas rekonštrukcie bude na niektorých križovatkách vypnutá svetelná signalizácia a vodiči sa budú riadiť dočasným dopravným značením.
Košice 7. marca (TASR) - Úsek Rastislavovej ulice v Košiciach od križovatky s ulicou Milosrdenstva po križovatku s Gemerskou ulicou bude od nedele (8. 3.) úplne uzavretý. Dôvodom je obnova prác na rekonštrukcii komunikácie po zimnej prestávke. Práce potrvajú predbežne do konca apríla. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti s tým, že hlavný vstup do Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) bude dostupný z Mudroňovej ulice. Zmeny sa dotnú aj MHD.
„V smere z mesta povedie obchádzka cez Milosrdenstva - Kalinčiakovu - Turgenevovu - Ostrovského - Gemerskú, odkiaľ sa vodiči napoja späť na Rastislavovu ulicu. V smere do centra bude doprava vedená cez Šoltésovú a ulicu Milosrdenstva,“ uvádza polícia.
Mesto Košice na svojej webovej stránke dodáva, že na Smetanovej ulici bude počas rekonštrukcie zriadená obojsmerná premávka, pričom parkovanie dočasne upravia na pozdĺžne. „Chodník na strane nemocnice bude od Topoľovej ulice po hlavný vstup do nemocnice uzavretý. Chodci budú môcť počas rekonštrukcie využívať chodník na druhej strane,“ pripomína.
Premávka na Mudroňovej ulici bude vedená v oboch smeroch a vjazd a výjazd cez horný vstup do areálu nemocnice bude zabezpečený z Kalinčiakovej ulice. „Chodcom bude slúžiť koridor pre peších cez priechod pre chodcov pri hlavnom vstupe do UNLP,“ vysvetľuje magistrát.
Obmedzenia sa dotknú aj cestujúcich MHD. Od nedele sa čiastočne zmenia trasy vybraných liniek. Až do odvolania bude premávka autobusových liniek číslo 12, 15 a 16 obojsmerne odklonená z Rastislavovej ulice na Južnú triedu. Zastávky Dom umenia (smer Stará nemocnica), Kasárne, Kulturpark (obojsmerne), Pasteurova a Stará nemocnica (smer Dom umenia) budú dočasne zrušené. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke Dopraveného podniku mesta Košice.
