< sekcia Regióny
Práce na recyklácii tzv. petržalského kopca pokračujú podľa plánu
Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť. Má ísť o novú štvrť Nové Viladomy.
Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Práce na recyklácii tzv. petržalského kopca pokračujú podľa plánu. Ich ukončenie odhadujú začiatkom roka 2026. Pre TASR to uviedla Petra Uhráková zo spoločnosti Cresco Real Estate, ktorá stojí za developerským projektom Slnečnice v bratislavskej Petržalke.
„V aktuálnom čase aj naďalej prebieha recyklácia kopca podľa stanoveného plánu a časového harmonogramu. Ukončenie recyklačných prác očakávame v úvode budúceho roka,“ skonštatovala Uhráková.
Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť. Má ísť o novú štvrť Nové Viladomy.
V rámci prvej etapy výstavby už developer začal s prípravou územia vrátane realizácie prístupovej cesty a napojenia na inžinierske siete. S výkopovými prácami plánuje začať ešte tento rok, začiatok výstavby hlavnej stavby odhaduje na jar 2026. Druhá etapa projektu je momentálne v projektovej príprave. „Intenzívne komunikujeme s magistrátom v rámci procesu schvaľovania investičného zámeru,“ doplnila Uhráková.
Takzvaný petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho okolo 1,25 milióna ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Prácam na časti kopca predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.
„V aktuálnom čase aj naďalej prebieha recyklácia kopca podľa stanoveného plánu a časového harmonogramu. Ukončenie recyklačných prác očakávame v úvode budúceho roka,“ skonštatovala Uhráková.
Miesto, na ktorom sa kopec v súčasnosti nachádza, je jedným z tých, na ktoré sa má developerský projekt rozšíriť. Má ísť o novú štvrť Nové Viladomy.
V rámci prvej etapy výstavby už developer začal s prípravou územia vrátane realizácie prístupovej cesty a napojenia na inžinierske siete. S výkopovými prácami plánuje začať ešte tento rok, začiatok výstavby hlavnej stavby odhaduje na jar 2026. Druhá etapa projektu je momentálne v projektovej príprave. „Intenzívne komunikujeme s magistrátom v rámci procesu schvaľovania investičného zámeru,“ doplnila Uhráková.
Takzvaný petržalský kopec sa nachádza v južnej časti mestskej časti a vznikol v 70. rokoch 20. storočia, keď musela stará Petržalka ustúpiť výstavbe panelového sídliska. Tvorí ho okolo 1,25 milióna ton materiálu, znovu využiť by sa z neho malo 96 percent. V kopci sa nachádza prevažne zemina, tehly, betón, plechy či iný zdravotne neškodný materiál. Prácam na časti kopca predchádzalo odstraňovanie náletovej zelene a výber dodávateľa.