Práce na rekonštrukcii cesty Vrbové - Trebatice opäť pokračujú
Cenu projektu sa podarilo z pôvodných 2,4 milióna eur znížiť na 1,3 milióna eur.
Autor TASR
Vrbové 1. decembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii cesty Vrbové - Trebatice v okrese Piešťany, ktoré boli niekoľko týždňov pozastavené pre riešenie kolízie sietí pod opravovaným úsekom, opäť pokračujú. Práce striedavo blokujú jeden jazdný pruh. TASR to uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Projekt podľa jeho slov napreduje. „Práce sú dokonca z hľadiska stanoveného plánu realizácie popredu, takže to vyzerá tak, že všetky stavebné práce budú dokončené v skoršom termíne,“ priblížil.
Spomenul tiež, že okamžite po zrealizovaní verejného obstarávania, keďže sa kraju podarilo v tomto procese ušetriť peniaze, sa rozbehli práce aj na druhej fáze projektu. „Verím tomu, že bude zrealizovaná aj druhá etapa a celý úsek medzi Vrbovým a Piešťanmi sa bude realizovať v dohľadnej dobe,“ doplnil.
Cenu projektu sa podarilo z pôvodných 2,4 milióna eur znížiť na 1,3 milióna eur. Práce sa začali koncom júla. Zhotoviteľom je spoločnosť Colas Slovakia. Ide o kompletnú výmenu asfaltových vrstiev vrátane sanácie podložia, výmenu odvodňovacích prvkov trvalého, zvislého a vodorovného dopravného značenia či osadenie meračov rýchlosti.
