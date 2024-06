Práce na rekonštrukcii gymnázia v Kežmarku idú podľa harmonogramu

Kežmarok 21. júna (TASR) - Práce na rekonštrukcii budovy Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku spojenej s výstavbou novej budovy Školy umeleckého priemyslu (ŠUP) pokračujú podľa harmonogramu. Po nedávnom kontrolnom dni o tom informoval podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak na sociálnej sieti.



"Do konca mája prebiehali stavebné práce najmä v exteriéri, od júna už sa rekonštruuje aj interiér gymnázia. Jeho budova je od júna vysťahovaná pre potreby rekonštrukcie. Žiaci aj s personálom sa dočasne na rok presťahovali do budovy Hotelovej akadémie v Kežmarku," uviedol Bieľak s tým, že od septembra budúceho roka by už mala výučba pokračovať v novozrekonštruovaných priestoroch.



Okrem toho prebieha vedľa budovy gymnázia výstavba novej telocvične, školskej kuchyne a jedálne, ktoré budú v suteréne a nad nimi vybudujú nové priestory pre študentov ŠUP. "Stavebné práce zatiaľ prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu, celý projekt má byť ukončený do leta 2026," dodal Bieľak.



Stavenisko odovzdali zhotoviteľovi ešte v novembri minulého roka. Projekt rekonštrukcie storočnej historickej budovy a novej prístavby za približne 13 miliónov eur financuje zriaďovateľ oboch škôl PSK z vlastných zdrojov a prostriedkov Európskej investičnej banky.