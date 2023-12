Práce na rekonštrukcii križovatky pri Rožkovanoch ukončili

Rožkovany 7. decembra (TASR) - V týchto dňoch ukončili stavebné práce na obnove frekventovanej križovatky v blízkosti obce Rožkovany v sabinovskom okrese. Tá prepája cesty I/68 a III/3188 a pre svoj zlý dopravno-technický stav si dlhodobo vyžadovala nevyhnutnú rekonštrukciu. Informovala o tom Simona Tančáková, hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK, ktorá dielo v hodnote viac ako 900.000 eur bez DPH zrealizovala pre Slovenskú správu ciest.



Na tomto vysoko frekventovanom úseku dochádzalo k častým vážnym až smrteľným dopravným nehodám. Hlavnou príčinou boli početné zrážky vozidiel s chodcami, ktorí nemali svoj vyhradený priestor pre bezpečný prechod. Na cestnom úseku tiež chýbali aj ďalšie bezpečnostné prvky, ktoré sa počas stavebných prác zakomponovali do výsledného diela a prispeli tak podľa Tančákovej k zvýšeniu celkovej bezpečnosti premávky.



"Práce na tomto diele boli rozdelené do piatich stavebných objektov. Ich realizáciu sa nám podarilo ukončiť pred stanoveným termínom odovzdania," uviedla Tančáková. Zrekonštruoval sa viac ako 323 metrov dlhý úsek cesty I/68 a k tomu 55 metrov z cesty III/3188 vrátane úpravy inžinierskych sietí. Pri obojstranných autobusových zastávkach na ceste I/68 sa rozšírila vozovka a dobudovali sa tam samostatné zastávkové pruhy.



Primárnym cieľom bolo podľa hovorkyne zvýšiť bezpečnosť pre chodcov, konkrétne výstavbou 485 štvorcových metrov nových chodníkov so šírkou dva metre vedúcim k zastávkam, zriadením priechodov pre chodcov či výstavbou smerových a ochranných ostrovčekov. "Osadilo sa aj verejné osvetlenie a tiež nové zvislé a vodorovné dopravné značenia, zvodidlá či smerové stĺpy pre elimináciu nepozornosti vodičov," dodala Tančáková s tým, že vďaka uvedeným stavebným úpravám sa pre obyvateľov obce Rožkovany stala styková križovatka prístupnejšou.