Práce na rekonštrukcii mosta na hlavnom ťahu cez Kežmarok prerušili

Kežmarok 27. mája (TASR) - Práce na rekonštrukcii mosta na hlavnom ťahu cez mesto Kežmarok dočasne pozastavili. Pre TASR to potvrdil hovorca Slovenskej správy ciest (SSC) Martin Guzi. Dôvodom je podľa neho fakt, že nový zhotoviteľ, ktorým je spoločnosť ZEDA, nepredložil potrebné dokumenty.



"Verejné obstarávanie na rekonštrukciu mosta v Kežmarku vyhrali Cestné stavby Liptovský Mikuláš a stavebné práce začali v marci 2022. Postavil sa dočasný most, na ktorý sa presmerovala doprava s cieľom začatia prác na samotnej rekonštrukcii pôvodného mostného objektu," priblížil Guzi. Zhotoviteľ však počas realizácie stavebných prác v apríli SSC listom oznámil, že došlo k odpredaju časti podniku, a že tým prešli všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o dielo na nový subjekt, ktorým je práve spoločnosť ZEDA.



"Nového zhotoviteľa sme preto vyzvali na preukázanie splnenia podmienok v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a predloženie všetkých relevantných dokladov, ktoré by preukázali, že skutočne ide o nástupnícky subjekt a že spĺňa osobné a ekonomické postavenie, ako aj technickú a odbornú spôsobilosť ako pôvodný zhotoviteľ," doplnil hovorca. Vzhľadom na to, že spoločnosť doteraz požadované doklady nepredložila, bola SSC ako objednávateľ stavby do doriešenia vzniknutej situácie nútená prerušiť stavebné práce na stavenisku.



Hovorca nekonkretizoval, na aké dlhé obdobie sa práce prerušia, lehota na dokončenie rekonštrukcie je pritom deväť mesiacov a most mal byť hotový do konca roka. Náklady na stavbu sú na úrovni 1,6 milióna eur. Most na ceste I/66 bol v havarijnom stave, v meste preto vyhlásili mimoriadnu situáciu a od februára 2020 jazdia vodiči po dočasnom premostení. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák upozornil, že denne prejde úsekom okolo 20.000 áut a patrí medzi najexponovanejšie na Slovensku, keďže ho okrem miestnych využíva aj tranzitná doprava.