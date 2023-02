V Košickej materskej škôlke Hrebendova bude pokračovať rekonštrukcia

Košice 15. februára (TASR) - Rekonštrukciu materskej školy (MŠ) Hrebendova na košickom Luníku IX, ktorá zahŕňa aj rozšírenie jej kapacity, má mať po novom na starosti firma Profirob. Ako vyplýva z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v súťaži uspela so sumou 432.000 eur s DPH. Predchádzajúci zhotoviteľ odstúpil od zmluvy o dielo s mestom Košice ešte v októbri 2018. Ďalší dodávateľ, ktorý uspel v nasledujúcom VO v roku 2020, práce nezačal.



Projekt rieši prístavbu nového jednopodlažného pavilónu pre dve triedy, respektíve pre 44 žiakov. "Súčasťou projektu je aj prestavba existujúcej spojovacej chodby a stavebné úpravy zateplenia strešnej konštrukcie. Celkovo predstavujú stavebné úpravy existujúcich budov 26 percent obalovej konštrukcie, čo znamená, že ide o významnú obnovu z hľadiska minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov," uvádzalo sa v súťažných podkladoch.



Súčasťou stavebných úprav a prístavby majú byť aj stavebné práce na zabezpečenie dodávok energií, vody, ako aj riešenia odpadov či nové oplotenie.



Projekt má byť financovaný prevažne z eurofondov. Mesto Košice pre TASR potvrdilo, že s prácami by sa malo začať po aktuálne prebiehajúcej kontrole VO zo strany Ministerstva vnútra SR. Predpokladá, že by sa tak mohlo stať na jar. Práce by mali trvať desať mesiacov.