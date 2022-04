Humenné 3. apríla (TASR) – Komplexná obnova a rekonštrukcia oplotenia atletického areálu v Humennom pokračuje. Práce by mali ukončiť tento mesiac. Ako informuje mesto na svojej webovej stránke, celková cena rekonštrukcie oplotenia budúceho atletického štadióna je necelých 68.000 eur.



Súčasťou obnovy je odstránenie všetkých kovových prvkov či vybúranie nadzemnej časti základového múru. V trase ohradenia tiež upravia prevýšenie terénu. „Nové oplotenie je riešené ako typové, pozostáva z podhrabovej betónovej dosky a zváraných panelov z pozinkovaného poplastovaného drôtu s hrúbkou minimálne štyri milimetre. Jeho výška je dva metre. Panely a podhrabové dosky sa kotvia na oceľových stĺpikoch s rovnakou povrchovou úpravou,“ uvádza radnica s tým, že aktuálne je už takto upravené oplotenie v južnej časti areálu športoviska Pri mlyne, a to v dĺžke 124 metrov.



V nasledujúcom týždni by mali práce v prípade priaznivého počasia pokračovať na západnej i východnej strane. Spolu v rámci rekonštrukcie oplotenia športoviska obnovia 515 metrov. Čo sa týka vstupu do areálu, ten zostane osadený na pôvodnom mieste, zabezpečený bude dvoma bránami.



Mesto zároveň informuje, že sa realizuje aj ďalšia fáza pozemných prác. „Dokončieva sa osádzanie vonkajších obrubníkov pri bežeckom ovále. Následne prídu na rad podkladové vrstvy na bežeckej dráhe, na ktoré sa uloží asfaltová vrstva. Poslednou fázou vrstvenia bude tartan,“ dodáva.