Práce na rekonštrukcii telocvične v Spišskej Starej Vsi napredujú
Autor TASR
Spišská Stará Ves 8. augusta (TASR) - V Spišskej Starej Vsi napredujú práce na rekonštrukcii kultúrneho domu aj telocvične. Cieľom oboch projektov, na ktoré miestna samospráva získala finančný príspevok v rámci výzvy Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Programu Slovensko, je znížiť energetickú náročnosť oboch mestských budov. Primátor mesta Ján Kurňava pre TASR potvrdil, že v oboch prípadoch by mali práce ukončiť na jeseň.
„V prípade kultúrneho domu sú náklady vo výške takmer 861.000 eur, práce začali v apríli a potrvajú celkovo šesť mesiacov. V rámci nich sa ráta so zateplením obvodového plášťa, strechy, výmenou otvorových konštrukcií a realizáciou opatrení zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia,“ uviedol primátor. Súčasťou projektu sú aj debarierizačné opatrenia a zabezpečenie ochrany biodiverzity. Podotkol, že objekt kultúrneho domu sa vďaka tomu stane modernejší, energeticky a finančne menej náročný, bezpečnejší a aj estetickejší. Po realizácii stavby sa ráta s ročnou úsporou primárnej energie na úrovni takmer 51 percent a budova tak bude preklasifikovaná do energetickej triedy B.
Telocvičňu začali rekonštruovať v júni a práce podľa primátora potrvajú dohromady päť mesiacov. V tomto prípade sú celkové náklady na úrovni takmer 561.000 eur. Ide o telocvičňu v budove miestnej základnej školy. Objekt je v nevyhovujúcom technickom stave, v dôsledku čoho bola jeho prevádzka energeticky aj finančne náročná. V rámci komplexnej obnovy sa okrem zateplenia a výmeny okien či dverí ráta aj s výmenou vykurovacieho systému s použitím obnoviteľných zdrojov energie. „Dosiahnutá ročná úspora primárnej energie je vo výške takmer 65 percent, vďaka čomu bude budova preklasifikovaná z energetickej triedy E do energetickej triedy B,“ dodal Kurňava.
Práce na rekonštrukcii podľa neho pokračujú plynule podľa plánu. Mesto verí, že už čoskoro sa tieto priestory zmodernizujú tak, aby lepšie slúžili obyvateľom aj návštevníkom mesta.
