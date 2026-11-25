< sekcia Regióny
Práce na revitalizácii dvorov obytného súboru Tehelná potrvajú dlhšie
Ukončenie výroby tehlovej tvarovky, ktorá bola navrhnutá v projektovej dokumentácii na realizáciu stien pergol, si vyžiadalo potrebu upraviť ich pôvodne navrhnuté materiálové a technické riešenie.
Autor TASR
Trnava 25. novembra (TASR) - Práce na revitalizácii troch dvorov obytného súboru Tehelná zahŕňajúce časti Tehelnej, Bučianskej a Hlbokej ulice v Trnave potrvajú dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo. Termín na zhotovenie diela a vypratanie staveniska sa posúva z konca novembra tohto roka na záver marca 2027. Vyplýva to z dodatku zmluvy o dielo uzatvorenej medzi mestom Trnava a spoločnosťou Služby Cífer.
Ukončenie výroby tehlovej tvarovky, ktorá bola navrhnutá v projektovej dokumentácii na realizáciu stien pergol, si vyžiadalo potrebu upraviť ich pôvodne navrhnuté materiálové a technické riešenie. „Uvedená zmena si vyžaduje vypracovanie nového statického posúdenia, úpravu konštrukčného riešenia, aktualizáciu a spresnenie požadovaných návrhov, ako aj aktualizáciu ceny a prehodnotenie technologického postupu realizácie prác,“ uviedli zmluvné strany.
Čas potrebný na prípravu, posúdenie a doriešenie uvedených zmien, ako aj na následnú realizáciu dotknutých prác, má vplyv na celkový termín dokončenia diela. „V rámci realizácie diela je potrebné vykonať kladenie bezpečnostných a dopadových povrchov z EPDM materiálu,“ uvádza sa v zmluvnej dokumentácii. Pri realizácii týchto povrchov nemôže klesnúť teplota vzduchu pod päť stupňov Celzia.
Výsev lúčnej trávy bude vzhľadom na nevhodnosť zimného obdobia realizovaný v jarnom období alebo v termíne zodpovedajúcom vhodným podmienkam na jej založenie a zabezpečenie riadneho rastu.
Celková cena diela vrátane DPH sa zvyšuje z 2,58 milióna na 2,67 milióna eur. „Počas realizácie diela vznikla potreba prác navyše, ako aj potreba nerealizovania niektorých pôvodne navrhnutých prác. Uvedené zmeny vyplynuli z dôvodu objektívnych skutočností, zo skutočností zistených počas realizácie diela, z požiadaviek dotknutých subjektov a z technických okolností, ktoré si vyžiadali úpravu pôvodne navrhnutého technického riešenia diela,“ spresňuje zmluvný dodatok.
Po skončení revitalizácie bude vo dvoroch paleta herných a fitnes prvkov, plánované sú aj zelené zóny s oddychovými prvkami. V každom dvore budú pôvodné asfaltové ihriská pretvorené na plnohodnotné športoviská. Súčasťou obnovy je aj nový mobiliár vrátane stojanov na bicykle a verejného osvetlenia, odpadových nádob a zrekonštruované budú i pešie trasy.
Ukončenie výroby tehlovej tvarovky, ktorá bola navrhnutá v projektovej dokumentácii na realizáciu stien pergol, si vyžiadalo potrebu upraviť ich pôvodne navrhnuté materiálové a technické riešenie. „Uvedená zmena si vyžaduje vypracovanie nového statického posúdenia, úpravu konštrukčného riešenia, aktualizáciu a spresnenie požadovaných návrhov, ako aj aktualizáciu ceny a prehodnotenie technologického postupu realizácie prác,“ uviedli zmluvné strany.
Čas potrebný na prípravu, posúdenie a doriešenie uvedených zmien, ako aj na následnú realizáciu dotknutých prác, má vplyv na celkový termín dokončenia diela. „V rámci realizácie diela je potrebné vykonať kladenie bezpečnostných a dopadových povrchov z EPDM materiálu,“ uvádza sa v zmluvnej dokumentácii. Pri realizácii týchto povrchov nemôže klesnúť teplota vzduchu pod päť stupňov Celzia.
Výsev lúčnej trávy bude vzhľadom na nevhodnosť zimného obdobia realizovaný v jarnom období alebo v termíne zodpovedajúcom vhodným podmienkam na jej založenie a zabezpečenie riadneho rastu.
Celková cena diela vrátane DPH sa zvyšuje z 2,58 milióna na 2,67 milióna eur. „Počas realizácie diela vznikla potreba prác navyše, ako aj potreba nerealizovania niektorých pôvodne navrhnutých prác. Uvedené zmeny vyplynuli z dôvodu objektívnych skutočností, zo skutočností zistených počas realizácie diela, z požiadaviek dotknutých subjektov a z technických okolností, ktoré si vyžiadali úpravu pôvodne navrhnutého technického riešenia diela,“ spresňuje zmluvný dodatok.
Po skončení revitalizácie bude vo dvoroch paleta herných a fitnes prvkov, plánované sú aj zelené zóny s oddychovými prvkami. V každom dvore budú pôvodné asfaltové ihriská pretvorené na plnohodnotné športoviská. Súčasťou obnovy je aj nový mobiliár vrátane stojanov na bicykle a verejného osvetlenia, odpadových nádob a zrekonštruované budú i pešie trasy.