Práce na revitalizácii parku v Stupave sú na 80 percent hotové
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Revitalizácia historického parku v Stupave finišuje, v rámci obnovy, spustenej v roku 2022 je hotových približne 80 percent prác. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK), ktorý obnovu realizuje prostredníctvom projektu ParksFit4Future z programu Interreg Slovensko - Rakúsko 2021 - 2027.
„Revitalizácia stupavského parku je ukážkou toho, že keď sa spojí kvalitná odborná príprava, cezhraničná spolupráca a zodpovedný prístup k pamiatkam, dokážeme vrátiť historickým miestam ich hodnotu a vytvoriť priestor, ktorý bude slúžiť verejnosti ďalšie desaťročia,“ uviedol v tejto súvislosti predseda BSK Juraj Droba.
Priblížil ďalej, že v rámci obnovy bolo napríklad odstránené povodňou poškodené murivo od susedných záhrad, zrealizovala sa aj úprava brehu jazera či prepojenie medzi jazerom a vodopádom. Finalizuje sa podoba nového vodopádu, dokončené je osvetlenie i kamerový systém. Práce výrazne pokročili tiež v oblasti sadovníckych úprav, v parku pribudli aj ekostabilizačné prvky.
Cieľom obnovy v rámci cezhraničného projektu je stabilizovať poškodené ekosystémy, zvýšiť odolnosť parku voči klimatickým zmenám a obnoviť jeho kultúrno-historickú hodnotu.
