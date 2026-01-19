< sekcia Regióny
Práce na revitalizácii v Humennom budú pokračovať aj tento rok
Humenné 19. januára (TASR) - Mesto Humenné pokračuje v projekte Zelená a modrá infraštruktúra, zameranom na revitalizáciu viacerých verejných priestranstiev. Stavebné práce prebiehajú na piatich lokalitách. Ako informoval Marián Škuba z tlačového referátu mestského úradu, v januári boli práce dočasne prerušené z dôvodu zimnej prestávky a obnovia sa po zlepšení klimatických podmienok.
V lokalite sídliska Pod Sokolejom už ukončili zemné práce a takmer všetky chodníky. Začali s prácami na revitalizácii mokradí a vytvorili aj symbolickú mohylu. Okolo areálu cirkvi a pri hlavnom vstupe vysadili stromy, ako javor mliečny, hrab obyčajný a vŕba biela. Osadili už aj lavičky a prebieha montáž detského ihriska. V ďalšej fáze je plánované dokončenie spevnených plôch, zatrávnenie a výstavba výbehu pre psy.
Na fontáne pri centre voľného času osadili prečerpávaciu vaňu, ktorá je prekrytá stropnou doskou. Počas nasledujúcich mesiacov budú nasledovať zásypy, hydroizolácia a samotná výstavba telesa fontány. Práce prebiehajú aj pri budovaní zelenej aleje, kde vznikli nové chodníky a spevnené plochy zo zámkovej dlažby. Povrchy upravili zeminou a okrasným kameňom, vysadili stromy a kríky.
Na nepriepustnej ploche pri trhovisku položili vodopriepustnú aj zámkovú dlažbu. V ďalšom období plánujú ukončovacie práce a zatrávnenie okrajov. Súčasťou úprav je i výsadba 17 stromov rôznych druhov. Na Námestí slobody pri Fontáne lásky zatiaľ prebehli len práce v technologickej šachte. V tomto roku očakávajú hlavnú fázu rekonštrukcie vrátane obnovy svetelných a hudobných efektov.
Zhotoviteľom stavby je spoločnosť Reinter. Rozpočet projektu je 1,46 milióna eur, z čoho 92 percent nákladov je hradených z Programu Slovensko, zvyšných osem percent spolufinancuje mesto. Práce sa začali vlani v lete.
