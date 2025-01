Práce na rozsiahlej obnove nemocnice v Poprade idú podľa plánu

Poprad 28. januára (TASR) - Práce na rozsiahlej rekonštrukcii popradskej nemocnice idú podľa harmonogramu. Na utorkovej tlačovej konferencii to potvrdil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). Riaditeľ nemocnice Stanislav Kandrik doplnil, že aktuálna investičná prestavanosť projektu je približne 45 percent. V polovici mája by mali ukončiť prvú etapu a nemocnicu tak čaká ďalšie veľké sťahovanie.



Obnova nemocnice je rozdelená do dvoch častí, väčšia za približne 43 miliónov eur sa týka hlavnej budovy a komponentu a menšia za zhruba päť miliónov eur geriatrie. "Ide o významnú investíciu pre celý región, nemocnica neslúži len pacientom zo spádového regiónu, je to aj významná turistická destinácia. Sme spokojní, že sa blížime do cieľa. Veľmi významne sa zvýši komfort v lôžkovej časti a prinesie to aj celkovú energetickú úsporu na úrovni 30 percent. Ideme presne podľa časového a vecného harmonogramu," priblížil Šaško. Verí, že modernizácia nemocnice prispeje aj k jej personálnemu zabezpečeniu.



"Rok 2024 bol mimoriadne náročný, ale zvládli sme to a verím, že zvládneme aj rok 2025. Rekonštrukcia prebieha za plnej a nijako neobmedzenej prevádzky. Ide o stavbu zo 70. rokov minulého storočia, často musíme na dennej báze čeliť rôznym prekvapeniam, ktoré nevedel predpokladať ani projektant," skonštatoval riaditeľ.



Predpokladá, že v apríli ukončia práce na obnove anestéziologicko-resuscitačného oddelenia, kde pribudne aj nový takzvaný boxový systém. Rekonštrukciou prešla jedáleň a v areáli nemocnice vybudovali aj novú kotolňu. Riaditeľ predpokladá, že do polovice mája budú kompletne zrekonštruované aj prvé štyri poschodia lôžkového oddelenia. Obnova geriatrie sa podľa neho blíži do finále a očakáva, že o niekoľko týždňov budú oddelenie slávnostne otvárať.



"Tieto dva projekty sú financované z komponentu zdravotníctvo, je to najväčšia finančná čiastka, ktorá je vyčleňovaná z plánu obnovy do jedného rezortu. V oboch prípadoch v Poprade ide o vzorové projekty," zhodnotil podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Peter Kmec. Podotkol, že zo 400 miliónov eur, ktoré idú do revízie plánu obnovy, vyše 200 miliónov eur pôjde znovu na zdravotníctvo. Vďaka tomu napríklad dofinancujú niektoré projekty, kde zdroje chýbali.