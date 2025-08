Práce na rozsiahlej rekonštrukcii nemocnice v Poprade pokračujú

Poprad 6. augusta (TASR) - Práce na rozsiahlej rekonštrukcii popradskej nemocnice pokračujú. V lôžkovej časti sa stavbári aktuálne dostali na štvrté, piate a šieste poschodie. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti. Po trinástich mesiacoch od odovzdania staveniska komplexnej obnovy a prestavby financovanej z plánu obnovy a odolnosti sa ako prvé do nových priestorov nedávno presťahovalo urologické oddelenie.



Na šiestom poschodí ešte donedávna ležali traumatologickí a ortopedickí pacienti. V týchto dňoch sa tam realizujú búracie práce. Na piatom poschodí, kde bola ‚stará‘ chirurgia, vznikajú priečky nových izieb, opäť pre chirurgických pacientov. „Štvrté poschodie už čoskoro privíta ORL (otorinolaryngológia) pacientov. ORL oddelenie, jediné s pôvodným preskleným vstupom na oddelenie zo 70. rokov minulého storočia, sa konečne dostane do nových a moderných priestorov,“ uviedla nemocnica.



Na prízemí v súčasnosti rekonštruujú aj anestéziologické oddelenie. Jeho pôvodná rekonštrukcia z minulosti nedokázala riešiť izoláciu a súkromie jednotlivých pacientov. „Prechádzame teda na takzvaný boxový systém, keď každý pacient bude mať svoj priestor, čo ocení nielen personál pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj príbuzní pri návštevách pacientov,“ vysvetlila nemocnica.



V komplemente, teda takzvanej spojovacej chodbe, sa aktuálne pracuje na štvrtom až ôsmom poschodí. Okrem iného sú na týchto oddeleniach vymenené okná a vo vnútri pokračujú práce od búracích až po rozsiahle stavebné. Vnútro budovy polikliniky prešlo obnovou už skôr, na jej priečelí však aktuálne vidieť lešenie a stavebný ruch, ktorý súvisí s výmenou okien.



Náklady na rozsiahlu rekonštrukciu popradskej nemocnice sú na úrovni 43 miliónov eur. Stavba by mala byť ukončená v júni budúceho roka.