Práce na rozsiahlej rekonštrukcii popradskej nemocnice pokračujú
Aktuálne sa pracuje napríklad na 5. a 6. poschodí.
Autor TASR
Poprad 27. januára (TASR) - Práce na rozsiahlej rekonštrukcii Nemocnice Poprad pokračujú aj v tomto roku. Aktuálne sa pracuje napríklad na 5. a 6. poschodí. Nemocnica na sociálnej sieti informovala, že na 5. poschodie lôžkovej časti sa po ukončení rekonštrukcie vráti chirurgické oddelenie s jednotkou intenzívnej starostlivosti (JIS).
„Pacienti, ktorí si pamätajú pôvodné trojlôžkové izby a sociálne zariadenia na chodbe, sa majú na čo tešiť. Nové priestory ponúknu už len jedno- a dvojlôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, ktoré zvýšia komfort hospitalizácie,“ uviedla nemocnica. Novinkou bude ambulancia na 5. poschodí, dostupná výťahmi alebo po schodoch z poliklinickej časti, priamo od hlavného vstupu do nemocnice. Pacienti tak nebudú musieť prechádzať chodbami medzi poliklinickou a lôžkovou časťou.
„Na 6. poschodí pripravujeme do budúcna neurologické oddelenie s JIS. Lôžková časť ponúkne, rovnako ako ostatné poschodia, moderné a komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením. Všetky neurologické ambulancie sa po ukončení rekonštrukcie presťahujú na 6. poschodie a pacienti sa k nim opäť dostanú pohodlne od hlavného vstupu výťahmi alebo po schodoch,“ dodala nemocnica.
Jedným z hlavných cieľov rekonštrukcie je sústredenie všetkých ambulancií do poliklinickej časti, aby nemocnica pacientom čo najviac zjednodušila cestu za ambulantnou zdravotnou starostlivosťou.
Rekonštrukcia, ktorá by mala byť ukončená v júni, je realizovaná v spolupráci s rezortom zdravotníctva v rámci plánu obnovy. Celkové náklady sú na úrovni 43 miliónov eur a nemocnica získala ďalších 12 miliónov eur na prístrojové vybavenie.
