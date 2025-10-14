< sekcia Regióny
Práce na rozšírení Centra sociálnych služieb v Kežmarku pokračujú
Projekt zahŕňa novú nadstavbu, exteriérový výťah a jedáleň.
Autor TASR
Kežmarok 14. októbra (TASR) - Stavebné práce na rozšírení kapacity Centra sociálnych služieb (CSS) v Kežmarku pokračujú. Na nedávnom kontrolnom dni riešili aktuálne problémy na stavbe, ich riešenia a zároveň následné financovanie. Informoval o tom podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Štefan Bieľak. Potvrdil, že vznikli práce navyše, s ktorými sa predtým nepočítalo, avšak harmonogram výstavby to vôbec nenaruší.
Práce navyše sa týkajú elektroinštalácie v existujúcom objekte, taktiež dôjde k výmene niektorých okien, ktoré nespĺňajú súčasné normy a úprave fasády. „Ide o také pragmatické záležitosti, ktoré si nevyžiadajú veľa financií,“ skonštatoval Bieľak s tým, že realizácia projektu aj napriek tomu ide podľa harmonogramu.
Centrum poskytuje starostlivosť osobám s mentálnym a telesným znevýhodnením. Jeho zriaďovateľom je PSK. V rámci uvedenej stavby ide o obnovu objektu aj rozšírenie kapacity poskytovaných služieb. Kraj pri financovaní projektu využije zdroje z Plánu obnovy a odolnosti SR a celkovo tam preinvestuje 1,6 milióna eur. Rekonštrukciu a stavebné úpravy CSS plánujú ukončiť na jar 2026. „Zabezpečí sa tak starostlivosť väčšiemu počtu záujemcov z 20 pre 30 prijímateľov,“ upozornil Bieľak.
Projekt zahŕňa novú nadstavbu, exteriérový výťah a jedáleň. Prinesie zmenu vonkajšieho vzhľadu budovy, rekonštrukciu rozvodov vody či elektroinštalácií a zriadia tam aj keramickú dielňu. Zároveň sa vybuduje nové tretie podlažie, kde vzniknú nové izby, miestnosti a priestory v rámci spoločenských a terapeutických činností. Zrevitalizuje sa aj areál zariadenia.
