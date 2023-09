Práce na šatniach pri športovej hale v Hriňovej pokračujú

Hriňová 21. septembra (TASR) - Práce na modulárnych šatniach pri multišportovej ploche v Hriňovej v Detvianskom okrese pokračujú. Dodávateľ v súčasnosti zhotovuje naprojektované moduly. TASR to potvrdil riaditeľ príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová Lukáš Horník.



Dodal, že súčasne pracujú na zhotovení základových pätiek, vodovodnej, kanalizačnej a elektrickej prípojke. "Predpokladaný termín ukončenia prác a spustenia šatní do prevádzky je na prelome mesiacov október a november tohto roka," objasnil.



Podľa výsledku verejného obstarávania je hodnota zákazky na výrobu, dopravu, vykládku a montáž modulárnych šatní 79.080 eur s DPH. Uviedol to primátor Hriňovej Stanislav Horník. Mesto zároveň predložilo rozvojový zámer na Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a Rozvojovú agentúru Banskobystrického samosprávneho kraja. Z neho by podľa primátora mohli získať na šatne grant vo výške 32.080 eur.



Multifunkčná športová plocha so zabudovaným chladením na vytvorenie ľadového povrchu je v priestoroch športového areálu vedľa obnoveného hriňovského kúpaliska. Športovisko v zimnom období slúži na zimné športy, v letnom období je na ňom možné prevádzkovať viacero športov. Samospráva uspela so žiadosťou na výstavbu multifunkčnej športovej plochy s prekrytím v rámci vyhlásenej výzvy Slovenského zväzu ľadového hokeja ešte v roku 2020. Podľa primátora novovytvorené šatne budú rozširovať možnosti využitia ponuky ľadového hokeja, korčuľovania i letných športov.