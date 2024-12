Práce na skalnom brale pri Strečne ukončili

Žilina 6. decembra (TASR) - Záchranné a zabezpečovacie práce na skalnom brale nad cestou I/18 v katastrálnom území obce Strečno sú ukončené, mimoriadna situácia však potrvá do jari. Doprava pod Strečnom bude bez obmedzení. Po zasadnutí krízového štábu to v piatok povedala prednostka Okresného úradu Žilina Emília Pavlusíková.



"Rozsah prác na kilometrovom úseku cesty bol rozsiahly. Boli tam veľké zásahy - vŕtanie, uchytávanie, ťažba dreva. Teraz to budeme sledovať, uvidíme, či sa tam náhodou neukáže ešte niečo, čo budeme musieť dorobiť. Preto bude mimoriadna situácia trvať až do jarných mesiacov," priblížila prednostka s tým, že okresný úrad bude situáciu priebežne sledovať a aj v prípade, že by sa na brale ešte niečo robilo, doprava obmedzená nebude.



Ako dodala, problémový je celý osemkilometrový úsek pod Strečnom, nad kilometrovým úsekom boli problémy najväčšie.



Mimoriadnu situáciu pod Strečnom vyhlásili v súvislosti so stavom skalného brala vo februári, pre záchranné a zabezpečovacie práce boli na ceste I/18 dopravné obmedzenia. Cesta bola niekoľkokrát úplne uzavretá.