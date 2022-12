Práce na Slaneckej ceste komplikujú nezakreslené inžinierske siete

Košice 2. decembra (TASR) - Práce na Slaneckej ceste na košickom sídlisku Nad Jazerom komplikujú nezakreslené inžinierske siete. Po štvrtkovom (1. 12.) kontrolnom dni o tom informovalo mesto Košice na svojej webovej stránke s tým, že asfaltovanie presunuli na záver marca budúceho roka. Podľa zhotoviteľa však bude termín ukončenia prác, ktorým je jeseň 2023, dodržaný.



Pri stavebných prácach sa objavujú inžinierske siete a potrubia, ktoré nie sú zakreslené v príslušnej dokumentácii. Za uplynulý mesiac nastala takáto situácia dvakrát, bagristi pri zemných prácach natrafili na plynové potrubie a elektrickú prípojku. "Po prerušení plánovaných prác na týchto miestach sa museli obe 'cudzie telesá' odkopať a nanovo zakresliť do máp. Stavbári museli upraviť postup prác, keďže sa musia nanovo preložiť a napojiť na existujúce siete, čo zväčša trvá aj niekoľko týždňov," uvádza mesto. Medzitým však robia na ostatných objektoch rekonštrukcie, kde práce podľa vyjadrenia Doprastavu plynule pokračujú.



"Najbližšie týždne sa budú dokončovať preložky a ochrany inžinierskych sietí, montovať uličné vpusty a pokračovať budú aj práce na budovaní cestnej kanalizácie. Okrem nich je v pláne aj odvodňovanie podložia a budovanie jeho konštrukčných vrstiev a následne aj konštrukčných vrstiev budúcej vozovky," dodáva magistrát s tým, že sa začnú aj práce na spevnení svahu od električkovej trate k miestu výkopu pri budovaní nového mosta cez Myslavský potok, ktoré sú potrebné počas zakladania mostných pilót. Počas vianočných sviatkov dôjde k útlmu prác, následne sa rozbehnú po zimných prázdninách.



Oproti pôvodným plánom dôjde k vyasfaltovaniu celej pravej časti cesty v smere z mesta do Krásnej v závere marca budúceho roka. Následne sa doprava presmeruje do týchto nových jazdných pruhov a na nový most ponad Myslavský potok.