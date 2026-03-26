Práce na sprehľadnení križovatky pri Šášovskom Podhradí sa rozbiehajú
Počas realizácie budú zavedené čiastočné uzávery jedného jazdného pruhu na cestách III/2484 a III/2492 v miestach napojenia novej spojnice.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 26. marca (TASR) - Problematickú križovatku pri Šášovskom Podhradí neďaleko Žiaru nad Hronom by malo v najbližších mesiacoch sprehľadniť vybudovanie novej spojovacej komunikácie. Spoločnosť Colas Slovakia, ktorá je zhotoviteľom stavby, je podľa Vanesy Čiernej z Banskobystrického samosprávneho kraja aktuálne vo fáze inžinierskej činnosti a v lokalite už vykonala aj prípravné práce.
Čierna priblížila, že nová spojovacia komunikácia bude mať dĺžku 210 metrov a povedie po trase pôvodnej cesty. Úpravu križovatky kraj vysúťažil za sumu 597.000 eur, financovať ju bude z vlastných zdrojov. „Zhotoviteľ je aktuálne vo fáze inžinierskej činnosti. Komunikuje s orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami a zapracováva do projektu ich pripomienky a požiadavky k technickému riešeniu,“ priblížila aktuálny stav Čierna.
So samotnými prácami začnú podľa jej slov až po vydaní súhlasných stanovísk orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb a po vydaní príslušných povolení a nadobudnutí ich právoplatnosti. „Zhotoviteľ doteraz vykonal prípravné práce v podobe výrubov náletových drevín,“ podotkla.
Práce na úprave križovatky sa dotknú aj vodičov. Čierna avizuje, že počas realizácie budú zavedené čiastočné uzávery jedného jazdného pruhu na cestách III/2484 a III/2492 v miestach napojenia novej spojnice.
Čierna priblížila, že nová spojovacia komunikácia bude mať dĺžku 210 metrov a povedie po trase pôvodnej cesty. Úpravu križovatky kraj vysúťažil za sumu 597.000 eur, financovať ju bude z vlastných zdrojov. „Zhotoviteľ je aktuálne vo fáze inžinierskej činnosti. Komunikuje s orgánmi štátnej správy a dotknutými právnickými osobami a zapracováva do projektu ich pripomienky a požiadavky k technickému riešeniu,“ priblížila aktuálny stav Čierna.
So samotnými prácami začnú podľa jej slov až po vydaní súhlasných stanovísk orgánov štátnej správy, dotknutých právnických osôb a po vydaní príslušných povolení a nadobudnutí ich právoplatnosti. „Zhotoviteľ doteraz vykonal prípravné práce v podobe výrubov náletových drevín,“ podotkla.
Práce na úprave križovatky sa dotknú aj vodičov. Čierna avizuje, že počas realizácie budú zavedené čiastočné uzávery jedného jazdného pruhu na cestách III/2484 a III/2492 v miestach napojenia novej spojnice.