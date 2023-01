Práce na sprístupňovaní štvrtej etapy štôlne Jozef v Gelnici ukončili

Gelnica 6. januára (TASR) - Práce na sprístupňovaní štvrtej etapy štôlne Jozef v Gelnici vlani v decembri ukončili. Sprístupnili ju tak o ďalších 220 metrov, a to na 550 metrov. Pre TASR to potvrdil Vladimír Varga z občianskeho združenia (OZ) Montánny spolok Fénix.



Podľa jeho slov išlo o jednu z najnáročnejších etáp sprístupňovania, okrem iného vyviezli 26 ton nadbytočnej foroty a postavili 17 kompletov takzvanej TH výstuže. "Od začiatku sme vedeli, čo nás čaká, a pripravovali sme sa na to. Postupne sme sa snažili nahromadiť nejaký materiál a náradie, v čom nás podporovalo mesto Gelnica. Všetko ostatné sme dokúpili alebo si požičali," povedal.



Štôlňu sprístupňovali od roku 2016, doposiaľ bolo dostupných 330 metrov. "Štôlňa už technicky je sprístupnená pre verejnosť, je však potrebné ešte preškoliť sprievodcov a podobne. Verím, že budúci turisti budú mať už teraz lepší zážitok, keďže na konci sprístupnenej časti sa nachádza 116-metrový komín, do ktorého budú mať možnosť nazrieť," dodal s tým, že touto etapou sprístupnili všetko, čo zatiaľ mohli.



Podľa Vargu chcú čo najskôr osadiť do štôlne exponáty, ktoré už majú k dispozícii. Ide o rôzny typy banských vozíkov. V štôlni by mohol pribudnúť aj materiál z búracích prác neďalekej budovy Turzovských kúpeľov. Tým by sa podarilo ušetriť finančné prostriedky pri ďalšom sprístupňovaní či budúcich opravách. "Chceli by sme pripraviť všetko, čo treba, aby sme mohli žiadať o projekt na elektrifikáciu štôlne," doplnil.