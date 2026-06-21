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Práce na stabilizovaní zosuvu medzi R. Pekľanmi a Obišovcami napredujú
Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť.
Autor TASR
Ruské Pekľany 21. júna (TASR) - Práce na stabilizácii zosuvu na ceste tretej triedy medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami v okrese Prešov napredujú. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) ich realizuje v náročnom teréne s využívaním odborných technologických postupov a so zameraním na spevnenie svahu komunikácie. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová. Krajskí cestári plánujú stavebné činnosti ukončiť v polovici júla.
V úseku cesty III/3460 v staničení 11,946 - 12,146 km doposiaľ odstránili náletové dreviny a kroviny v okolí komunikácie, zároveň sa vykonalo prečistenie cestných priekop. Súčasťou prípravných prác bolo aj geodetické pozorovanie a diagnostika cestného telesa, ktorá poskytla dôležité podklady pre ďalší postup prác. V súčasnosti tam prebieha spevňovanie 186 metrov dlhého svahu navážaním lomového kameňa.
„K zosuvu cestného telesa došlo v druhej polovici mája po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktorá výrazne aktivovala tunajšie lokálne zosuvné procesy. Úsek je pritom značne ovplyvňovaný aj geografickou polohou a geologickými podmienkami územia. Stabilitu komunikácie komplikuje bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka,“ uviedla Jeleňová.
Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť. Do ukončenia všetkých naplánovaných činností SÚC PSK platia v úseku dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery cesty. Motoristi môžu využívať obchádzkové trasy po priľahlých cestných komunikáciách.
V úseku cesty III/3460 v staničení 11,946 - 12,146 km doposiaľ odstránili náletové dreviny a kroviny v okolí komunikácie, zároveň sa vykonalo prečistenie cestných priekop. Súčasťou prípravných prác bolo aj geodetické pozorovanie a diagnostika cestného telesa, ktorá poskytla dôležité podklady pre ďalší postup prác. V súčasnosti tam prebieha spevňovanie 186 metrov dlhého svahu navážaním lomového kameňa.
„K zosuvu cestného telesa došlo v druhej polovici mája po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktorá výrazne aktivovala tunajšie lokálne zosuvné procesy. Úsek je pritom značne ovplyvňovaný aj geografickou polohou a geologickými podmienkami územia. Stabilitu komunikácie komplikuje bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka,“ uviedla Jeleňová.
Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť. Do ukončenia všetkých naplánovaných činností SÚC PSK platia v úseku dopravné obmedzenia v podobe úplnej uzávery cesty. Motoristi môžu využívať obchádzkové trasy po priľahlých cestných komunikáciách.