Práce na stavbe kysuckého ekoduktu smerujú do finálnej fázy

Svrčinovec 9. novembra (TASR) - Stavba D3 Zelený most pri Svrčinovci na Kysuciach sa postupne dostáva do finálnej fázy. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na sociálnej sieti, na ekodukte nad železničnou traťou prebiehajú dokončovacie práce a súbežne sa realizuje aj navádzacie oplotenie. Hotové sú aj nosné konštrukcie ekoduktov nad cestou I/11 a Šlahorovým potokom.



"Aktuálne sa na týchto dvoch ekoduktoch realizuje prísyp nosnej konštrukcie. Následne sa začnú práce na navádzacom oplotení aj nad týmito mostnými objektami. Ako finálna práca sa bude realizovať výsadba zelene v rámci objektov vegetačných úprav," priblížila NDS.



Doplnila, že nosná konštrukcia ekoduktov je zložená z prefabrikovaných železobetónových dielcov, pričom váha niektorých klenbových segmentov dosahovala až 47,5 tony. Prefabrikovaná nosná konštrukcia jednotlivých mostov bola podľa diaľničiarov montovaná pomocou autožeriavov s vysokou nosnosťou až 500 ton.



Stavba D3 Zelený most Svrčinovec je rozdelená na dve časti - ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Potreba vybudovania ekoduktu vznikla z dôvodu zásahu projektu diaľnice D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým do nadregionálneho biokoridoru pre veľké šelmy, čo malo za následok jeho zúženie. Výstavba ekoduktu zabezpečí zachovanie trasy pre medvede, rysy alebo vlky, ktoré migrujú dotknutým územím obce Svrčinovec. Celková dĺžka migračnej trasy vytvorenej ekoduktmi je 230 metrov.